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Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un fethi kabir işlemi tamamlandı

Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un fethi kabir işlemi tamamlandı

19.08.2026 08:56:00
Güncellenme:
ANKA
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Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un fethi kabir işlemi tamamlandı

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda başlatılan "fethi kabir" (mezar açma) işlemi tamamlandı.
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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda Denizolgun'un kabri açılarak ölüm nedeninin kesin tespiti için adli inceleme süreci başlatıldı.

Yıllardır kamuoyunda tartışılan "Ölüm doğal yollarla mı gerçekleşti, yoksa dış bir müdahale mi var?" sorusu, elde edilecek bilimsel ve adli bulgular ışığında nihai yanıtını bulacak.

VEFATINA İLİŞKİN TARTIŞMA YARATAN ŞÜPHELİ UNSURLAR

Eski Ulaştırma Bakanı 7 Eylül 2016'da İstanbul Beykoz'daki çitliğinde hayatını kaybetmişti.

Denizolgun'un vefatına ilişkin dosyada yer alan ve uzun süredir tartışma yaratan şüpheli unsurlar şöyle sıralandı:

"Ölüm olayının resmi makamlara bildirilmesindeki şüpheli gecikme, ceset üzerinde bulunduğu ileri sürülen dikkat çekici bulgular, dönemin Adli Tıp incelemelerinin eksik veya hatalı yapıldığına yönelik iddialar."

Süreci, faili meçhul ve şüpheli ölüm dosyalarının yeniden incelenmesinde başsavcılıklarla koordinasyon görevi yürüten Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı da yakından takip ediyor.

Kısa süre önce Denizolgun ailesinin de, söz konusu Daire Başkanlığına resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi. Fethi kabir işlemi sonrası elde edilen bulgular, Adli Tıp Kurumunca incelenerek yıllardır süregelen şüphelerin tamamen aydınlatılması hedefleniyor.

Alihan Kuriş'in tutuklanmasının ardından eski AKP Milletvekili ve Ahmet Arif Denizolgun’un yeğeni Fatih Süleyman Denizolgun, amcasının ölümünün araştırılması için Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’na başvuruda bulunmuştu.

Rüstem Şahin de, “Denizolgun, 2016’da Beykoz’da at çiftliğinde öldürüldü. Dayısının öldürüleceğinden Alihan Kuriş’in haberi vardı” demişti.

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