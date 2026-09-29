Eski Bakan Sayan Kaya ve eşine ilişkin 2,2 milyarlık iddia: YENİ Partili Emir'den SPK'ye kritik sorular

Fon soruşturması kapsamında adı Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerle gündeme gelen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Kaya çiftinin söz konusu işlemlerden elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar lirayı Hazine'ye iade ettiğini belirterek, bu gelişmenin ardından soruşturmanın hukuki boyutunun da aydınlatılması gerektiğini savundu.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2,2 milyar TL'yi Hazine'ye iade etmesi masumiyet değil" ifadelerini kullanırken, Kaya çifti hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yürüttüğü süreçte neden işlem yapılmadığını sorguladı.

"İADE ETMEK YARGILANMAYI ORTADAN KALDIRMAZ"

Emir, SPK mevzuatına atıf yaparak elde edildiği öne sürülen menfaatin iade edilmesinin olası bir soruşturma veya yargılama sürecini kendiliğinden sona erdirmeyeceğini ileri sürdü.

Kaya çifti hakkında telefon kayıtlarının incelenmesi ve hisse işlemlerine ilişkin bağlantıların araştırılması gerektiğini savunan Emir, "O paralar nereden geldi, hisseler kime satıldı tek tek ortaya çıkacak" dedi.

Emir ayrıca, SPK'nin Özata Denizcilik'e ilişkin suç duyurusu listesinde Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın neden yer almadığını ve ifadelerinin alınıp alınmadığını sordu.

"2,2 MİLYAR LİRA FAİZLE NE KADAR GETİRİR?"

Murat Emir, açıklamasında iade edildiği öne sürülen paranın büyüklüğüne de dikkat çekti. 2,2 milyar liranın bankada değerlendirilmesi halinde elde edilebilecek faiz gelirine ilişkin hesaplama yapan Emir, vergi kesintileri sonrasında dahi yüksek bir getirinin söz konusu olacağını savundu.

Emir, paylaşımında şunları kaydetti:

"Fatma Betül Sayan Kaya’nın 2,2 milyar TL'yi Hazine'ye iade etmesi masumiyet değil, suçun ve soygunun resmi itirafıdır! Deşifre etmeseydik milletin milyarlarını çıtır çıtır yiyeceklerdi.

Ancak yağma yok, kanun açık:

*SPK'nın OZATD suç duyurusu listesinde Fatma Betül Sayan Ve eşi İlyas Kaya neden yok, ifadeleri neden alınmadı?

*SPK 107/3'e göre elde edilen menfaatin kendisi değil, İKİ KATI ödenmek zorunda!

*Ödeme yapmak, SPK 106. maddeden (Bilgi Suistimali) yargılanmayı durdurmaz; o maddede etkin pişmanlık geçmez!

*Telefonları incelenerek neden irtibatları sorgulanmıyor?

O paralar nereden geldi, hisseler kime satıldı tek tek ortaya çıkacak.

Ayrıca 2,2 milyar TL bugün bankaya konduğunda mevduat faiziyle vergiler düşüldükten sonra bile saatte net 87 bin TL, günde net 2 milyon 88 bin TL para getirir.

Yakalanınca ana parayı bırakıp kaçmak yok, yargı önünde hesap vermek zorundasınız!