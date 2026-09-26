Eski bakan ve eşi hakkında ‘fon' iddiaları... Eski AKP'li isimlerden ‘istifa' çağrısı!

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın fon skandalıyla bağlantılı hisselerde yüksek kazanç elde ettiği yönündeki iddiası siyaset gündemine oturdu.

Söz konusu iddiaya göre Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın toplam 163 milyon 46 bin lira yatırıp 5 ay sonra 2.17 milyar lira çektiği öne sürüldü.



İDDİALARA İLİŞKİN HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ.



İddiaların ardından AKP cephesinden art arda dikkat çeken açıklamalar geldi.

ŞAMİL TAYYAR: "EĞER İDDİALAR DOĞRUYSA HEMEN İSTİFA ETMELİ"

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaların son derece ağır ve vahim olduğunu belirtti. Kaya çiftinin henüz bir açıklama yapmadığına dikkat çeken Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer iddialar doğruysa, kabul edilebilir bir durum değil. Hemen istifası gerekir. İddialar doğru değilse, hemen yalanlamalı ve dava açmalıdır. Hiç kimse makamını kişisel zenginleşme aracı olarak kullanamaz. Bu arada benzer şekilde fon üzerinden zenginleşen ve servetini katlayan başka dostlar varsa onlar da fazla beklemeden gereğini yapsınlar. Bakın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı son 3 ayda fonlardan çıkış yapanların listesini istedi, haberiniz olsun."

HÜSEYİN KOCABAYIK: "HÜKÜMET DERHAL İSTİFA ETMELİ, ERKEN SEÇİME GİDİLMELİ"

İddialara ilişkin bir diğer sert tepki ise eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’tan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kocabıyık, iddiaların doğrulanması halinde hükümetin istifa etmesi gerektiğini savundu.



Kocabıyık değerlendirmesinde, "Kimsenin söyleyemediğini ben söyleyeyim: FON rezaleti ve soygunu hakkında şu ana kadar söylenenler doğruysa, AKP hükümeti, başkanı ve kabinesiyle toptan ve derhal istifa etmelidir. Türkiye erken seçime gitmelidir. Yargı bu yerli ve milli soygunla ilgili görevini yapmalıdır. Demokratik bir ülkede olması gereken budur" ifadelerine yer verdi.