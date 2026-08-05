Eski bakan ve milletvekillerinden ‘Terörsüz Türkiye Sürecine Hayır’ bildirisi: ‘Yenilen düşmanla pazarlık yapmak teslimiyettir’

Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Hamit Köse, TBMM eski Başkanvekili Uluç Gürkan, önceki dönemlerdeki bakanlar ve milletvekilleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Millî Düşünce Merkezi Genel Başkanı Hakan Paksoy, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Derneği Başkanı Kürşat Karacabey, Türk Dil Kurumu Eski Başkanı Prof. Dr. Bican Ercilasun, Türk Devletleri Teşkilatı Kurucu Genel Sekreteri Büyükelçi Halil Akıncı ve Prof. Dr. İskender Öksüz başta olmak üzere aralarında emekli büyükelçilerden; hâkim ve savcılara, gazetecilere, general, albay ve emniyet müdürlerinden; öğrenci, çiftçi ve gençlere kadar uzanan 242 isim, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine karşı çıktıkları bir bildiri imzaladı.
‘MİLLÎ EGEMENLİĞİMİZE ORTAK GETİRİLMESİNE ‘HAYIR!’’
“Türk Milleti ‘Hayır’ Diyor’ başlığıyla yayınlanan bildiride, Anayasa’nın “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” maddesi alıntılanarak “Hepimiz Türk’üz ve ‘Türk, Kürt, Arap’ söylemlerine ‘Hayır!’ diyoruz. Atatürk’ün el yazısıyla açıkça yazılmıştır: ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.’ Türk milletiyiz ve millî egemenliğimize ortak getirilmesine ‘Hayır!’ diyoruz” ifadeleri kullanıldı. Bildiride, “Bu Anayasa, Hiçbir faaliyetin Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihî ve manevî değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği… Fikir, inanç ve kararıyla anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere, Türk milleti tarafından, demokrasiye âşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur sözlerine dayanarak ‘Türk evlatları’ sıfatıyla ülkemizin bölünmesine yol açacak olan her türlü girişime ‘Hayır!’ diyoruz” denildi.
‘TERÖR ÖRGÜTÜ SÖYLEMİ EKSİKTİR’
PKK için kullanılan ‘terör örgütü söyleminin eksik olduğu’ belirtilen bildiride, “PKK, bölücü terör örgütüdür. PKK’nın açılımı, ‘Kürdistan İşçi Partisi’dir. Adından da Kürtçü ve bölücü olduğu açıkça bellidir. Dolayısıyla ‘Terörsüz Türkiye’ denilerek bölücü elebaşılarıyla ve onların siyasi uzantılarıyla görüşmeler ve pazarlıklar yapılmasına ‘Hayır!’ diyoruz” vurgusu yapıldı. Bildiride, “Yenilen düşmanla pazarlık yapmak teslimiyettir” ifadeleriyle birlikte, “Türk milleti olarak teslimiyete ‘Hayır!’ diyoruz. On binlerce insanımızın katili olarak hüküm giymiş bulunan bölücübaşının muhatap alınması, ona statü verilmesi, şu veya bu şekilde bölücü terör mensuplarının affedilmesi hiçbir devlet kuruluşuna, hiçbir partiye ve gruba onur ve itibar kazandırmaz. Biz Türk milletiyiz ve ‘Hayır!’ diyoruz” denildi.
VALİDEN ÇİFTÇİYE İMZACILAR
Bildiriye imza atan isimler, şöyle sıralandı:
1. Vali Osman Acar
2. Dr. Öğretim Üyesi Ali Ahmetbeyoğlu
3. Çiftçi Baturalp Akalın
4. Prof. Dr. E. Bakan Abdülkadir Akcan
5. Büyükelçi Halil Akıncı
6. Prof. Dr. Mustafa Aksoy
7. Sanatçı Bünyamin Aksungur
8. Öğretim Görevlisi Bekir Akyürek
9. Avukat- Hukukun Egemenliği Der. Onursal Bşk. Ahmet Erdem Akyüz
10. 20- 21. Dönem Milletvekili Kemal Albayrak
11. Gazi Yük. Vk. Mtv. Bşk. Ömer Nail Altay
12. Yazar Recep Şükrü Apuhan
13. 21. Dönem Milletvekili Ali Arabacı
14. İlhan Ardalı
15. Milliyetçi Kongre Der. Baş. Aykut Alp Arıcı
16. Prof. Dr. Ekrem Arıkoğlu
17. 21. Dönem Milletvekili Beyhan Arslan
18. Makine Müh. Gürsel Arslan
19. Prof. Dr. Aybars Ataoğlu
20. Tiyatrocu Yönetmen Mehmet Atay
21. Dr. Faruk Atlı
22. E Öğretmen Mehmet Ay
23. 1283 Hareketi Yönetim Kurulu Üyesi-Mimar İlayda Ayaz
24. Prof. Dr. Atilla Aydınlı
25. Metin Azıtepe
26. Avukat Cahit Babacan
27. E. Tümgeneral Celalettin Babacanlı
28. Avukat Abdullah Selim Babaoğlu
29. E. Ülkü Tek Gen. Bşk. Bilal Bahar
30. 27. Dönem Milletvekili Feridun Bahşi
31. Eski Belediye Başkanı Temel Başbuğ
32. Erdal Batmaz
33. Dr.- E. Kur. Alb. Fikret Bayır
34. Prof. Dr. Sabahat Bayrak
35. E. Tümgeneral Naci Beştepe
36. Kemal Beyatlı
37. Dr. Öğretim Üyesi Ali Beyit
38. Yapımcı Emrah Birgül
39. Veysel Erdem Bozdoğangil
40. ADD. Gen. Baş. Hüsnü Bozkurt
41. Gazeteci- Yazar Arslan Bulut
42. İnsan ve Demokrasi Vak. Bşk. Ahmet Selçuk Can
43. Vali Nihat Canpolat
44. Sosyolog Yazar Aspay Cebeci
45. Karikatürist Yazar Çağrı Cebeci
46. Prof. Dr. Haydar Çağlağan
47. Yazar Osman Çakır
48. Eğitimci Yazar Rüştü Çakır
49. Prof. Dr. Nusret Çam
50. E. KOSGEB. Bşk. Bayram Çamkerten
51. Gültekin Çavuşoğlu
52. Yazar Hasan Çekiç
53. Dr. Afşar Çelik
54. Yazar, Basın Danışmanı Arda Çelik
55. E. Öğretmen Nevin Çelik
56. Prof. Dr. İsmet Çetin
57. Prof. Dr. Meltem Çetin
58. Prof. Dr. 25.Dönem Milletvekili Recep Çetin
59. İnşaat Müh. Haydar Çiftçi
60. Avukat Ayşenaz Çimen
61. 21. 23. Dönem Milletvekili Süleyman Turan Çirkin
62. E. PTT. Gen. Müd. Dursun Dağaşan
63. E. Tuğgeneral.- Avukat Ali Demir
64. Mehmet Akif Demir
65. Yönetmen Raşit Demirtaş
66. Avaz Araş. Strateji Merkezi Baş. Şerafettin Deniz
67. Bahadırhan Dinçarslan
68. Gazeteci Ali Doğan
69. Fotoğrafçı Alp Doğrusöz
70. Büyükelçi Osman Durak
71. E. Savcı Mahir Durakoğlu
72. Ayşe Duvarcı
73. Özber Duvarcı
74. Gazi Eğitim Mezunları Vakfı Bşk. Yunus Dümen
75. Gülcan Havva Erarslan
76. Prof. Dr. Bican Ercilasun
77. Prof. Dr. Bilge Ercilasun
78. Prof. Dr. Konuralp Ercilasun
79. Ayşe Erdoğan
80. Dr. Selim Erdoğan
81. Umut Barış Erdoğan
82. Saide Ergin
83. Vali Mustafa Erkal
84. İnşaat Müh. Yaşar Erkalan
85. Büyükelçi Aydemir Erkan
86. Cevdet Erkanlı
87. Prof Dr. Feyzullah Eroğlu
88. E Gazi Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz
89. Prof. Dr. Hasan Murat Ertuğrul
90. İnşaat Müh. Ahmet Fırat
91. Prof. Dr. Korhan Gökmenoğlu
92. Avukat -Yazar Hicran Göze
93. Türk Halk Müziği Eğitmen Sanatçısı Abdullah Gündüz
94. E. Öğretim Görevlisi Mehmet Gündüz
95. İlahiyatçı-yazar Sadık Güner
96. E. TÜRKAK Uzmanı Ercan Güneş
97. İnci Günyeli
98. Sanatçı İrfan Gürdal
99. Ülkücü Düşünce Derneği Baş. Emre Gürel
100. 19. 20. 21. Dönem Milletvekili Uluç Gürkan
101. Oyun tasarımcısı Berkan Güven
102. Örpen Hacaloğlu
103. Türkan Hacaloğlu
104. İnşaat Müh. Abdullah Halilbeyoğlu
105. Dr. Oğuz Hamşioğlu
106. Öğrenci Erdem Horasan
107. İnş. Müh. Şükrü Işık
108. Prof. Dr. Ayşe İlker
109. Prof. Dr. Süleyman Sami İlker
110. Dr. Cenk İncedelen
111. iş insanı Cihan Kadıoğlu
112. Yazar Hasan Kallimci
113. Prof. Dr. Nuri Aydın Kama
114. E Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan
115. Avukat-Türkiye Azerbaycan Dostluk Derneği Bşk. Kürşat Karacabey
116. Mehmet Onur Karadayı
117. Azmi Karamahmutoğlu
118. Gazeteci Yazar Suay Karaman
119. 23 24 25 26. Dönem Milletvekili Atilla Kaya
120. Yazar Hasan Kayıhan
121. Osman Kepenek
122. E Öğretim Üyesi Ayşen Kılıç
123. E. Tümgeneral Rafet Kılıç
124. Dr. Veli Kılıç
125. E. Tuğ General Abdullah Kılıçarslan
126. Emekli Zeynep Kılıçarslan
127. Yazar Orhan Kılıçoğlu
128. Öğrenci Hasan Basri Kılıç
129. İnşaat Müh. Mehmet Kiper
130. Ahmet Kocakoç
131. 1283 Hareketi Genel Sekreteri Atilla Koç
132. İnşaat Müh. Ahmet Koçak
133. 27. Dönem Milletvekili İsmail Koncuk
134. YAD Başkanı Halil Konuşkan
135. Prof Dr. Dündar Kök
136. Şehit Aileleri Konfederasyonu Baş. Hamit Köse
137. Paşa Kula
138. 21-23. Dön. MV. Mal. Bak. Müsteşarı - Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu
139. Mustafa Kuvvetli
140. Prof. Dr. Nadim Macit
141. Harun Maral
142. Prof. Dr. İbrahim Maraş
143. Öğretim Görevlisi Efsane Çolpan Metin
144. Prof. Dr. - E. Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu
145. Prof. Dr. Atilla Murathan
146. Avukat Erol Şule Nazlıoğlu
147. TAV Başkanı Eyüp Okçu
148. sigortacı Hüseyin Oral
149. 21. Dönem Milletvekili Burhan Orhan
150. Prof. Dr. – E Bakan Enis Öksüz
151. Prof. Dr. İskender Öksüz
152. Namık Kemal Öksüz
153. 1283 Hareketi Derneği Başkanı-İş İnsanı Fırat Baran Önder
154. Dr. - Eğitimci Yazar Sakin Öner
155. Prof. Dr. Yüksel Öner
156. Tv Yapımcısı Edip Ören
157. İnşaat Müh. Muzaffer Örtlek
158. Avukat Saltuk Buluçhan Özay
159. 21. Dönem Milletvekili Edip Özbaş
160. Avukat Hüseyin Özbek
161. 1283 Hareketi Yönetim Kurulu-Reklamcı İsmet Özbek
162. E. Kur. Alb. Alb. Orkun Özeller
163. E. İş Baş Müf. İsmail Özer
164. Mehmet Özgedik
165. Yusuf Özkan
166. Yazar Hayati Özkaya
167. Prof. Dr. Ferhan Özmen
168. Bilgi Yurdu Derneği Başkanı Başkanı Mustafa Öztürk
169. E. Tuğ General Erhan Patır
170. Hakan Paksoy
171. 21. Dönem Milletvekili Cezmi Polat
172. E. Tar. Bak. Gen. Müd. Yar. Yar. Hüseyin Polat
173. Turan Saföz
174. Yazar Oğuzhan Saygılı
175. Murat Selamoğlu
176. 21. Dönem Milletvekili Nidai Seven
177. Prof. Dr. Yümni Sezen
178. Stk Başkanı Kazım Somuncuoğlu
179. Mübeccel Somuncuoğlu
180. Doç. Dr. Tümen Somuncuoğlu
181. Bartu Soral
182. Sanatçı Nihat Sönmez
183. Yayıncı Yönetmen Berkan Sözer
184. Sevin Süğlün
185. E. Karayolları. Böl. Md. Md. Şaban Sünger
186. E. Savcı Talat Şalk
187. Ali Şanalmış
188. E. Temsan Genel Md. Mustafa Şanlıtürk
189. Aspay Şener
190. Selim Şener
191. Gazeteci - 26. Dönem Milletvekili Ahmet Tan
192. Tarkan Yıldız
193. E Baş Müfettiş Veli Taş
194. Avukat Banu Taşan
195. Haldun Taşova
196. Ziraat Müh. Atilla Tekbudak
197. Kıymet Temeltaş
198. Teoman Temeltaş
199. ADD Gen. Baş. Yar. Hatice Şap Topçu
200. Yazar A. Yağmur Tunalı
201. Yazar Ayşe Göktürk Tunceroğlu
202. Müh. Mehmet Tunceroğlu
203. Prof. Dr. Güzide Turanlı
204. Prof. Dr. Sacit Turanlı
205. Ö.E.Kd.Alb, Sosyolog-Yazar Alican Türk
206. Prof. Dr. Vahit Türk
207. Prof. Dr. İsmail Türkoğlu
208. 18. 22. 23. Dönem Milletvekili Enis Tütüncü
209. Yazar Zahide Uçar
210. Kubbealtı Akademisi Bşk. Sinan Uluant
211. Yazar Zeynep Göze Uluant
212. Mehmet Emin Uyartaş
213. Ahmet Hamdi Ünal
214. Prof. Dr. Hasan Ünal
215. E. Bankacı Güner Ürgen
216. Hakan Ünser
217. E. Bakan. Bakan Oktay Vural
218. 1283 Hareketi Yönetim Kurulu-Öğrenci Kadir Oğuz Yağcı
219. Ercüment Devlet Yahnici
220. Avukat-21. Dönem Milletvekili Şevket Bülent Yahnici
221. Taşer Yasemin Yahnici
222. Prof. Dr. İsmail Yakıt
223. Dr. Murat Yapıcı
224. Kanaat Önderi Mahmut Yaraş
225. Büyükelçi Ümit Yardım
226. E. Tümgeneral. Tümgeneral Ahmet Yavuz
227. Afide Yazar
228. Prof Dr.- Eski Milletvekili Özcan Yeniçeri
229. Müh. Hanifi Yeşiloğlu
230. Elektrik Teknikeri Mikail Yıldırım
231. Vali, E. AYM. Üyesi Mustafa Yıldırım
232. Prof. Dr. Ata Naciye Yıldız
233. Mehmet Yıldız
234. Gazeteci Müyesser Yıldız
235. Avukat Iraz Yılmaz
236. E. AC. Reisi Kerim Yılmaz
237. Yayıncı Yazar Yunus Buğra Yılmaz
238. Emekli Mustafa Yiğitbaşı
239. 27. Dönem Milletvekili Fahrettin Yokuş
240. Ayşe Yücesoy
241. Fehmi Yücesoy
242. E. Bakan Namık Kemal Zeybek