Eski bakan ve milletvekillerinden ‘Terörsüz Türkiye Sürecine Hayır’ bildirisi: ‘Yenilen düşmanla pazarlık yapmak teslimiyettir’

Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Hamit Köse, TBMM eski Başkanvekili Uluç Gürkan, önceki dönemlerdeki bakanlar ve milletvekilleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Millî Düşünce Merkezi Genel Başkanı Hakan Paksoy, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Derneği Başkanı Kürşat Karacabey, Türk Dil Kurumu Eski Başkanı Prof. Dr. Bican Ercilasun, Türk Devletleri Teşkilatı Kurucu Genel Sekreteri Büyükelçi Halil Akıncı ve Prof. Dr. İskender Öksüz başta olmak üzere aralarında emekli büyükelçilerden; hâkim ve savcılara, gazetecilere, general, albay ve emniyet müdürlerinden; öğrenci, çiftçi ve gençlere kadar uzanan 242 isim, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine karşı çıktıkları bir bildiri imzaladı.

‘MİLLÎ EGEMENLİĞİMİZE ORTAK GETİRİLMESİNE ‘HAYIR!’’

“Türk Milleti ‘Hayır’ Diyor’ başlığıyla yayınlanan bildiride, Anayasa’nın “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” maddesi alıntılanarak “Hepimiz Türk’üz ve ‘Türk, Kürt, Arap’ söylemlerine ‘Hayır!’ diyoruz. Atatürk’ün el yazısıyla açıkça yazılmıştır: ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.’ Türk milletiyiz ve millî egemenliğimize ortak getirilmesine ‘Hayır!’ diyoruz” ifadeleri kullanıldı. Bildiride, “Bu Anayasa, Hiçbir faaliyetin Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihî ve manevî değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği… Fikir, inanç ve kararıyla anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere, Türk milleti tarafından, demokrasiye âşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur sözlerine dayanarak ‘Türk evlatları’ sıfatıyla ülkemizin bölünmesine yol açacak olan her türlü girişime ‘Hayır!’ diyoruz” denildi.

‘TERÖR ÖRGÜTÜ SÖYLEMİ EKSİKTİR’

PKK için kullanılan ‘terör örgütü söyleminin eksik olduğu’ belirtilen bildiride, “PKK, bölücü terör örgütüdür. PKK’nın açılımı, ‘Kürdistan İşçi Partisi’dir. Adından da Kürtçü ve bölücü olduğu açıkça bellidir. Dolayısıyla ‘Terörsüz Türkiye’ denilerek bölücü elebaşılarıyla ve onların siyasi uzantılarıyla görüşmeler ve pazarlıklar yapılmasına ‘Hayır!’ diyoruz” vurgusu yapıldı. Bildiride, “Yenilen düşmanla pazarlık yapmak teslimiyettir” ifadeleriyle birlikte, “Türk milleti olarak teslimiyete ‘Hayır!’ diyoruz. On binlerce insanımızın katili olarak hüküm giymiş bulunan bölücübaşının muhatap alınması, ona statü verilmesi, şu veya bu şekilde bölücü terör mensuplarının affedilmesi hiçbir devlet kuruluşuna, hiçbir partiye ve gruba onur ve itibar kazandırmaz. Biz Türk milletiyiz ve ‘Hayır!’ diyoruz” denildi.

VALİDEN ÇİFTÇİYE İMZACILAR

Bildiriye imza atan isimler, şöyle sıralandı:

1. Vali Osman Acar

2. Dr. Öğretim Üyesi Ali Ahmetbeyoğlu

3. Çiftçi Baturalp Akalın

4. Prof. Dr. E. Bakan Abdülkadir Akcan

5. Büyükelçi Halil Akıncı

6. Prof. Dr. Mustafa Aksoy

7. Sanatçı Bünyamin Aksungur

8. Öğretim Görevlisi Bekir Akyürek

9. Avukat- Hukukun Egemenliği Der. Onursal Bşk. Ahmet Erdem Akyüz

10. 20- 21. Dönem Milletvekili Kemal Albayrak

11. Gazi Yük. Vk. Mtv. Bşk. Ömer Nail Altay

12. Yazar Recep Şükrü Apuhan

13. 21. Dönem Milletvekili Ali Arabacı

14. İlhan Ardalı

15. Milliyetçi Kongre Der. Baş. Aykut Alp Arıcı

16. Prof. Dr. Ekrem Arıkoğlu

17. 21. Dönem Milletvekili Beyhan Arslan

18. Makine Müh. Gürsel Arslan

19. Prof. Dr. Aybars Ataoğlu

20. Tiyatrocu Yönetmen Mehmet Atay

21. Dr. Faruk Atlı

22. E Öğretmen Mehmet Ay

23. 1283 Hareketi Yönetim Kurulu Üyesi-Mimar İlayda Ayaz

24. Prof. Dr. Atilla Aydınlı

25. Metin Azıtepe

26. Avukat Cahit Babacan

27. E. Tümgeneral Celalettin Babacanlı

28. Avukat Abdullah Selim Babaoğlu

29. E. Ülkü Tek Gen. Bşk. Bilal Bahar

30. 27. Dönem Milletvekili Feridun Bahşi

31. Eski Belediye Başkanı Temel Başbuğ

32. Erdal Batmaz

33. Dr.- E. Kur. Alb. Fikret Bayır

34. Prof. Dr. Sabahat Bayrak

35. E. Tümgeneral Naci Beştepe

36. Kemal Beyatlı

37. Dr. Öğretim Üyesi Ali Beyit

38. Yapımcı Emrah Birgül

39. Veysel Erdem Bozdoğangil

40. ADD. Gen. Baş. Hüsnü Bozkurt

41. Gazeteci- Yazar Arslan Bulut

42. İnsan ve Demokrasi Vak. Bşk. Ahmet Selçuk Can

43. Vali Nihat Canpolat

44. Sosyolog Yazar Aspay Cebeci

45. Karikatürist Yazar Çağrı Cebeci

46. Prof. Dr. Haydar Çağlağan

47. Yazar Osman Çakır

48. Eğitimci Yazar Rüştü Çakır

49. Prof. Dr. Nusret Çam

50. E. KOSGEB. Bşk. Bayram Çamkerten

51. Gültekin Çavuşoğlu

52. Yazar Hasan Çekiç

53. Dr. Afşar Çelik

54. Yazar, Basın Danışmanı Arda Çelik

55. E. Öğretmen Nevin Çelik

56. Prof. Dr. İsmet Çetin

57. Prof. Dr. Meltem Çetin

58. Prof. Dr. 25.Dönem Milletvekili Recep Çetin

59. İnşaat Müh. Haydar Çiftçi

60. Avukat Ayşenaz Çimen

61. 21. 23. Dönem Milletvekili Süleyman Turan Çirkin

62. E. PTT. Gen. Müd. Dursun Dağaşan

63. E. Tuğgeneral.- Avukat Ali Demir

64. Mehmet Akif Demir

65. Yönetmen Raşit Demirtaş

66. Avaz Araş. Strateji Merkezi Baş. Şerafettin Deniz

67. Bahadırhan Dinçarslan

68. Gazeteci Ali Doğan

69. Fotoğrafçı Alp Doğrusöz

70. Büyükelçi Osman Durak

71. E. Savcı Mahir Durakoğlu

72. Ayşe Duvarcı

73. Özber Duvarcı

74. Gazi Eğitim Mezunları Vakfı Bşk. Yunus Dümen

75. Gülcan Havva Erarslan

76. Prof. Dr. Bican Ercilasun

77. Prof. Dr. Bilge Ercilasun

78. Prof. Dr. Konuralp Ercilasun

79. Ayşe Erdoğan

80. Dr. Selim Erdoğan

81. Umut Barış Erdoğan

82. Saide Ergin

83. Vali Mustafa Erkal

84. İnşaat Müh. Yaşar Erkalan

85. Büyükelçi Aydemir Erkan

86. Cevdet Erkanlı

87. Prof Dr. Feyzullah Eroğlu

88. E Gazi Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz

89. Prof. Dr. Hasan Murat Ertuğrul

90. İnşaat Müh. Ahmet Fırat

91. Prof. Dr. Korhan Gökmenoğlu

92. Avukat -Yazar Hicran Göze

93. Türk Halk Müziği Eğitmen Sanatçısı Abdullah Gündüz

94. E. Öğretim Görevlisi Mehmet Gündüz

95. İlahiyatçı-yazar Sadık Güner

96. E. TÜRKAK Uzmanı Ercan Güneş

97. İnci Günyeli

98. Sanatçı İrfan Gürdal

99. Ülkücü Düşünce Derneği Baş. Emre Gürel

100. 19. 20. 21. Dönem Milletvekili Uluç Gürkan

101. Oyun tasarımcısı Berkan Güven

102. Örpen Hacaloğlu

103. Türkan Hacaloğlu

104. İnşaat Müh. Abdullah Halilbeyoğlu

105. Dr. Oğuz Hamşioğlu

106. Öğrenci Erdem Horasan

107. İnş. Müh. Şükrü Işık

108. Prof. Dr. Ayşe İlker

109. Prof. Dr. Süleyman Sami İlker

110. Dr. Cenk İncedelen

111. iş insanı Cihan Kadıoğlu

112. Yazar Hasan Kallimci

113. Prof. Dr. Nuri Aydın Kama

114. E Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan

115. Avukat-Türkiye Azerbaycan Dostluk Derneği Bşk. Kürşat Karacabey

116. Mehmet Onur Karadayı

117. Azmi Karamahmutoğlu

118. Gazeteci Yazar Suay Karaman

119. 23 24 25 26. Dönem Milletvekili Atilla Kaya

120. Yazar Hasan Kayıhan

121. Osman Kepenek

122. E Öğretim Üyesi Ayşen Kılıç

123. E. Tümgeneral Rafet Kılıç

124. Dr. Veli Kılıç

125. E. Tuğ General Abdullah Kılıçarslan

126. Emekli Zeynep Kılıçarslan

127. Yazar Orhan Kılıçoğlu

128. Öğrenci Hasan Basri Kılıç

129. İnşaat Müh. Mehmet Kiper

130. Ahmet Kocakoç

131. 1283 Hareketi Genel Sekreteri Atilla Koç

132. İnşaat Müh. Ahmet Koçak

133. 27. Dönem Milletvekili İsmail Koncuk

134. YAD Başkanı Halil Konuşkan

135. Prof Dr. Dündar Kök

136. Şehit Aileleri Konfederasyonu Baş. Hamit Köse

137. Paşa Kula

138. 21-23. Dön. MV. Mal. Bak. Müsteşarı - Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu

139. Mustafa Kuvvetli

140. Prof. Dr. Nadim Macit

141. Harun Maral

142. Prof. Dr. İbrahim Maraş

143. Öğretim Görevlisi Efsane Çolpan Metin

144. Prof. Dr. - E. Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu

145. Prof. Dr. Atilla Murathan

146. Avukat Erol Şule Nazlıoğlu

147. TAV Başkanı Eyüp Okçu

148. sigortacı Hüseyin Oral

149. 21. Dönem Milletvekili Burhan Orhan

150. Prof. Dr. – E Bakan Enis Öksüz

151. Prof. Dr. İskender Öksüz

152. Namık Kemal Öksüz

153. 1283 Hareketi Derneği Başkanı-İş İnsanı Fırat Baran Önder

154. Dr. - Eğitimci Yazar Sakin Öner

155. Prof. Dr. Yüksel Öner

156. Tv Yapımcısı Edip Ören

157. İnşaat Müh. Muzaffer Örtlek

158. Avukat Saltuk Buluçhan Özay

159. 21. Dönem Milletvekili Edip Özbaş

160. Avukat Hüseyin Özbek

161. 1283 Hareketi Yönetim Kurulu-Reklamcı İsmet Özbek

162. E. Kur. Alb. Alb. Orkun Özeller

163. E. İş Baş Müf. İsmail Özer

164. Mehmet Özgedik

165. Yusuf Özkan

166. Yazar Hayati Özkaya

167. Prof. Dr. Ferhan Özmen

168. Bilgi Yurdu Derneği Başkanı Başkanı Mustafa Öztürk

169. E. Tuğ General Erhan Patır

170. Hakan Paksoy

171. 21. Dönem Milletvekili Cezmi Polat

172. E. Tar. Bak. Gen. Müd. Yar. Yar. Hüseyin Polat

173. Turan Saföz

174. Yazar Oğuzhan Saygılı

175. Murat Selamoğlu

176. 21. Dönem Milletvekili Nidai Seven

177. Prof. Dr. Yümni Sezen

178. Stk Başkanı Kazım Somuncuoğlu

179. Mübeccel Somuncuoğlu

180. Doç. Dr. Tümen Somuncuoğlu

181. Bartu Soral

182. Sanatçı Nihat Sönmez

183. Yayıncı Yönetmen Berkan Sözer

184. Sevin Süğlün

185. E. Karayolları. Böl. Md. Md. Şaban Sünger

186. E. Savcı Talat Şalk

187. Ali Şanalmış

188. E. Temsan Genel Md. Mustafa Şanlıtürk

189. Aspay Şener

190. Selim Şener

191. Gazeteci - 26. Dönem Milletvekili Ahmet Tan

192. Tarkan Yıldız

193. E Baş Müfettiş Veli Taş

194. Avukat Banu Taşan

195. Haldun Taşova

196. Ziraat Müh. Atilla Tekbudak

197. Kıymet Temeltaş

198. Teoman Temeltaş

199. ADD Gen. Baş. Yar. Hatice Şap Topçu

200. Yazar A. Yağmur Tunalı

201. Yazar Ayşe Göktürk Tunceroğlu

202. Müh. Mehmet Tunceroğlu

203. Prof. Dr. Güzide Turanlı

204. Prof. Dr. Sacit Turanlı

205. Ö.E.Kd.Alb, Sosyolog-Yazar Alican Türk

206. Prof. Dr. Vahit Türk

207. Prof. Dr. İsmail Türkoğlu

208. 18. 22. 23. Dönem Milletvekili Enis Tütüncü

209. Yazar Zahide Uçar

210. Kubbealtı Akademisi Bşk. Sinan Uluant

211. Yazar Zeynep Göze Uluant

212. Mehmet Emin Uyartaş

213. Ahmet Hamdi Ünal

214. Prof. Dr. Hasan Ünal

215. E. Bankacı Güner Ürgen

216. Hakan Ünser

217. E. Bakan. Bakan Oktay Vural

218. 1283 Hareketi Yönetim Kurulu-Öğrenci Kadir Oğuz Yağcı

219. Ercüment Devlet Yahnici

220. Avukat-21. Dönem Milletvekili Şevket Bülent Yahnici

221. Taşer Yasemin Yahnici

222. Prof. Dr. İsmail Yakıt

223. Dr. Murat Yapıcı

224. Kanaat Önderi Mahmut Yaraş

225. Büyükelçi Ümit Yardım

226. E. Tümgeneral. Tümgeneral Ahmet Yavuz

227. Afide Yazar

228. Prof Dr.- Eski Milletvekili Özcan Yeniçeri

229. Müh. Hanifi Yeşiloğlu

230. Elektrik Teknikeri Mikail Yıldırım

231. Vali, E. AYM. Üyesi Mustafa Yıldırım

232. Prof. Dr. Ata Naciye Yıldız

233. Mehmet Yıldız

234. Gazeteci Müyesser Yıldız

235. Avukat Iraz Yılmaz

236. E. AC. Reisi Kerim Yılmaz

237. Yayıncı Yazar Yunus Buğra Yılmaz

238. Emekli Mustafa Yiğitbaşı

239. 27. Dönem Milletvekili Fahrettin Yokuş

240. Ayşe Yücesoy

241. Fehmi Yücesoy

242. E. Bakan Namık Kemal Zeybek