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Eski belediye başkanının kullandığı araç takla attı: Yaralılar var!

Eski belediye başkanının kullandığı araç takla attı: Yaralılar var!

13.07.2026 17:34:00
Güncellenme:
İHA
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Eski belediye başkanının kullandığı araç takla attı: Yaralılar var!

Van'ın Özalp ilçesinde eski Sağmalı Belde Belediye Başkanı Zeki Erbulun'un kullandığı otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Van'ın Özalp ilçesinde eski belediye başkanının kullandığı aracın takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Özalp ilçesine bağlı Sağmalı Mahallesi Tepecik mevkiinde meydana geldi.

KONTROLDEN ÇIKIP TAKLA ATTI

Bir dönem belde olan Sağmalı’nın eski belediye başkanı Zeki Erbulun'un kullandığı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

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Plakası henüz öğrenilemeyen araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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