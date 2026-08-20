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Eski CHP ilçe başkanı tarafından bıçaklanmıştı: YENİ Parti milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Eski CHP ilçe başkanı tarafından bıçaklanmıştı: YENİ Parti milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumuna ilişkin açıklama!

20.08.2026 14:14:00
Güncellenme:
ANKA
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Eski CHP ilçe başkanı tarafından bıçaklanmıştı: YENİ Parti milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Gaziantep’te uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in tedavisi hastanede devam ediyor. Meriç’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, enfeksiyon riskinin önlenmesi amacıyla bu aşamada ziyaretçi kabul edilmeyeceği duyuruldu.
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YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Melih Meriç’in, 18 Ağustos Salı günü Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırının ardından hastanedeki tedavisi sürüyor.

Meriç’in sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, hekimlerin yakın takibinin devam ettiği ve tedavi sürecinin sağlıklı ilerlemesi için ziyaretlerin bir süreliğine durdurulduğu belirtildi.

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ENFEKSİYON RİSKİ NEDENİYLE ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEYECEK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Melih Meriç’in tedavisi hastanede devam etmekte olup sağlık durumu hekimlerimizin yakın takibi altındadır. Tedavi sürecinin sağlıklı şekilde ilerlemesi ve enfeksiyon riskinin önlenmesi amacıyla hekimlerimizin önerileri doğrultusunda hastane ziyaretlerinin bu aşamada gerçekleştirilmemesini önemle rica ediyoruz.

Bu süreçte arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten, mesaj gönderen ve desteklerini paylaşan tüm vatandaşlarımıza, siyasi parti temsilcilerine, kamu görevlilerine ve yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz.

Sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, doğrulanmış bilgiler doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

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(Şüpheli eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş)

TUTUKLANDI

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçakla yaralayan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Meriç, 18 Ağustos Salı günü Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından gerçekleştirildiği belirtilen bıçaklı saldırıda yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.

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