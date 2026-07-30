Eski CHP'li vekil Parlakyiğit'ten dikkat çeken açıklama: 'Ali Öztunç, Kılıçdaroğlu'na çok kızgın'

CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı ve ilçe örgütlerindeki istifaların duyurulduğu basın açıklamasında konuşan 22. Dönem CHP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Parlakyiğit, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

"KILIÇDAROĞLU’NA ÇOK KIZGIN VE KIRGIN"

Parlakyiğit, şunları söyledi:

"İki üç gün kadar önce Sayın Milletvekilimiz Ali Öztunç Bey ile görüştük, beni telefonla aradı. Özellikle ifade etmek istiyorum, partimizin 13 yıl boyunca genel başkanlığını yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na çok kızgın ve kırgın. Bunu özellikle ifade etti. Bu anlayışını bütün arkadaşlarımızla paylaşmamı benden özellikle rica etti. Ben de onun isteği üzerine sizlerle paylaşıyorum."