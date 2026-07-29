Eski CHP'li vekilden genel merkeze dilekçe: Butlanla yönetilen CHP'den istifa ediyorum

Başkent Üniversitesi'nin kurucusu ve 24’üncü Dönem CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, 280 eski CHP milletvekiliyle birlikte partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Haberal’ın CHP Genel Merkezi’ne bir istifa dilekçesi gönderdi.

Türkiye’deki ilk başarılı organ naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Haberal'ın istifa dilekçesinde “Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Lozan kahramanı İsmet Paşa ve arkadaşlarının beraber kurduğu Cumhuriyetimizin ilkelerine, sistemine güçlü bir şekilde bağlılığımızı ve hizmetlerimizi sürdürürken bugün butlanla yönetilen üyesi bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum” ifadeleri yer aldı.

İLK ZİYARET HABERAL'AYDI

Mahkeme kararıyla yeniden CHP genel başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasının ardından ilk olarak Haberal'ı ziyaret etmişti.