Eski CHP Milletvekili Yüksel Çengel için İstanbul'da cenaze töreni
18. Dönem SHP İstanbul Milletvekili ve önceki dönem Avcılar Belediye Başkanlarından Yüksel Çengel için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine çok sayıda siyasetçi katıldı.
18.? ?Dönem SHP İstanbul Milletvekili ve önceki dönem Avcılar Belediye Başkanlarından Yüksel Çengel için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle vakti yapılan törene, merhumun ailesi ve yakınları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile bazı siyasetçiler katıldı.
Törene katılanlar Çengel'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyip, taziyelerini iletti. Çengel'in cenazesi, kılınan namazının ardından Mevlanakapı Merkezefendi Mezarlığı'nda defnedildi.
Etiketler: #CHP #Cenaze töreni #Milletvekili #Yüksel Çengel
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