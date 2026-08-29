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Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Zana yaşamını yitirdi

Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Zana yaşamını yitirdi

29.08.2026 21:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Zana yaşamını yitirdi

Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana, KOAH nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi.
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KOAH nedeniyle bir süre önce hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi alınan eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana, hayatını kaybetti. Zana’nın cenazesi yarın Diyarbakır’daki Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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