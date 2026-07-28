Eski eşine 10 el ateş edip 'tabanca kazara patladı' dedi: Sanığa 28 yıl hapis talebi

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde oturan biyolog Dilan Öztürk, psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü öne sürdüğü iş insanı Ali Kaplan'dan 3 yıl önce boşandı. Öztürk, boşanmanın ardından tehditlerine maruz kaldığı eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Tehditler son bulunca bu kararı uzatmayan Öztürk, 26 Mart'ta çocukları A.K. (5) ile Ş.K.’yi (7) okula götürmek için hazırlandı. Sabah saatlerinde eski eşini arayan Ali Kaplan, çocuklarıyla görüşmek istediğini belirterek telefonda konuştu. Bir süre sonra Öztürk, çocuklarıyla apartmandan çıktığı sırada Ali Kaplan ile karşılaştı.

Eski eşinin önünü kesen Ali Kaplan, belinden çıkardığı tabancayla 10 el ateş ederek bacaklarından yaraladı. Daha sonra otomobilini eski eşinin üzerine sürdüğü öne sürülen Kaplan, çevredekilerin müdahalesiyle kaçtı. Olayın ardından Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim olan Ali Kaplan, ifadesinde, "Çocuklarımın gözleri önünde kazayla oldu. Benim yaralama gibi bir düşüncem yoktu" dedi.

TUTUKLANDI

Sorgusunun tamamlanmasının ardından Ali Kaplan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ali Kaplan hakkında hazırlanan iddianame, Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, olay günü 2 çocuğunu okula götürmek amacıyla evinden çıkan Dilan Öztürk'ün, Ali Kaplan ile karşılaştığı, sanığın belinden çıkardığı tabancayla Dilan Öztürk'ü bacaklarından yaraladığı ve ardından tehdit ettiği belirtildi.

Çevredeki kişilerin müdahalesi üzerine bölgeden ayrılan Ali Kaplan hakkında, 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' ve 'Silahla tehdit' suçlarından 16 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası istendi.

DAVA 30 TEMMUZ’DA

İddianamede savunmasına da yer verilen Ali Kaplan, "Olay günü çocuklarımı okula götürmek için Dilan'ın evinin önüne gittim. Burada kendisi bana hakaret etti. Bu duruma sinirlenerek yanımda bulunan tabancayı çıkardım fakat Dilan'ın elime hamle yapması ile tabanca patladı. Devamında tabancayla 2 ya da 3 kez toprak alana doğru ateş ettim" ifadelerini kullandı.

Dilan Öztürk, 30 Temmuz'da görülecek dava ile ilgili sanık Ali Kaplan'ın hak ettiği cezayı almasını ve adaletin yerini bulmasını istedi.