Eski Foça Belediye Başkanı Nihat Dirim son yolculuğuna uğurlandı

05 Nisan 2022 Salı, 16:56

Foça’nın eski belediye başkanı Ahmet Nihat Dirim son yolculuğuna uğurlandı. 63 yaşında hayatını kaybeden Dirim için Foça Fatih Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra Ahmet Nihat Dirim'in eşi Öngör Dirim, çocukları Yunus, Kerem ve Deniz Dirim, ağabeyi İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Raşit Dirim, CHP İzmir Milletvekilleri Atilla Sertel ile Kamil Okyay Sındır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda yurttaş katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise cenazeye çelenk gönderdi.

Başkan Tunç Soyer, Nihat Dirim'in kendisiyle aynı adı taşıyan torunu 8 yaşındaki Nihat Dirim'e başsağlığı diledi. Cenaze namazının kılınmasının ardından yurttaşlar cenaze aracının önünde üzerinde “Seni unutmayacağız halkçı başkan” ve “Foçalılar el ele Nihat Dirim ile” yazılı pankartlarla mezarlığa kadar yürüdü. Dirim'in naaşı sevenlerinin gözyaşları ve duası arasında Eski Foça Mezarlığı’na defnedildi. Dirim bir süredir kanser tedavisi görüyordu.