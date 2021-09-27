Eski futbolcu Sezer Öztürk cinayetten tutuklandı
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da oynayan eski futbolcu Sezer Öztürk Şile'de trafikte tartıştığı kişilere ateş açıp bir kişiyi öldürüğü iddiasıyla tutuklandı.
Eskişehirspor, Manisaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'de oynadıktan sonra 2015'te aktif futbolculuk kariyerine son veren Sezer Öztürk cinayet suçlamasıyla tutuklandı.
Fanatik'ten Süleyman Hatısaru'nun haberine göre Sezer Öztürk Şile'de trafikte tartıştığı kişilere ateş açtı. Bir kişinin öldüğü, 4 kişinin ise yaralandığı olaydan sonra gözaltına alınan Sezer Öztürk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sezer Öztürk 2014'te Beşitaş'ta oynadığı dönemde tatil için gittiği Almanya'nın Düsseldorf kentinde eğlenmek için kuzeni ile dışarıya çıkip bir kavgaya karışmıştı. Bıçaklanan Sezer Öztürk hafif yaralanmıştı.
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