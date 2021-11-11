Eski HDP Milletvekili Behçet Yıldırım tutuklandı
Eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, "terör örgütüne üye olma'' iddiasıyla tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 3 Kasım'da Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde terör örgütü PKK'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları kapsamında gözaltına alınan eski milletvekili Yıldırım ile 2 Kasım'da gözaltına alınan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Yıldırım, çıkarıldığı hakimlikçe "terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla tutuklandı, Mustafa Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li başkandan şehit yakınına hakaret!
- Saadet Partisi'nden 'koltuk' krizine ilişkin ilk tepki
- Ünlü oyuncu sette yüz felci geçirdi
- Bu görüntülerden sonra BİM'den açıklama
- Alman banka devinden 'Türkiye' için tahmin
- Küplere bindi yayını terk etti
- Peker'in mal varlığına tedbir konulması talep edildi
- Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na fark attı!
- Kılıçdaroğlu'nu kızdıran yorum!
- İYİ Parti'den koltuk krizine ilişkin açıklama