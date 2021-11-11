Eski HDP Milletvekili Behçet Yıldırım tutuklandı

Eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, "terör örgütüne üye olma'' iddiasıyla tutuklandı.

AA
11 Kasım 2021 Perşembe, 16:26
Eski HDP Milletvekili Behçet Yıldırım tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 3 Kasım'da Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde terör örgütü PKK'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları kapsamında gözaltına alınan eski milletvekili Yıldırım ile 2 Kasım'da gözaltına alınan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Yıldırım, çıkarıldığı hakimlikçe "terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla tutuklandı, Mustafa Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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