Eski HDP'li milletvekili Mehmet Ali Aslan sobadan sızan gazdan zehirlendi
Mardin'in Midyat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen eski HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan, hastanede tedaviye alındı. Aslan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
HDP’den 25’inci dönem Mardin ve 26’ncı dönem Batman milletvekilliği yapan Mehmet Ali Aslan, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aslan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Aslan’ın kendi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Milletvekilimiz Mehmet Ali Aslan, soba zehirlenmesi sonucu Midyat Devlet Hastanesi Acil bölümüne kaldırılmıştır. Şu anda gerekli müdahaleler yapılıyor. Dua ediniz” denildi.
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