Eski İBB Başkanı Nurettin Sözen’in ağabeyi avukat Ali Sözen yaşamını yitirdi

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Nurettin Sözen’in ağabeyi, İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Ali Sözen, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Sözen için cenaze töreni, yarın Ataköy 5. Kısım Camii’nde öğle namazının ardından düzenlenecek. Cenaze, Topkapı Eski Kozlu Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Sözen’in ailesi ikindi namazının ardından saat 17.30’da aynı caminin yanındaki taziye evinde dua programı ve yemek ikramı yapılacağını duyurdu.

Ayrıca aile, çelenk gönderilmemesini istenirken, bağış yapmak isteyenlerin 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) bünyesindeki Ali Sözen Eğitim Fonu’na yapmalarını rica etti.

ALİ SÖZEN KİMDİR?

1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Ali Sözen, uzun yıllar avukatlık mesleğini sürdürdü. Siyasi yaşamında da aktif rol alan Sözen, SODEP eski İstanbul İl Örgütü üyesi, SHP eski Merkez Disiplin Kurulu üyesi ve CHP’yi temsilen Türkiye İş Bankası eski Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Sivas Gürün doğumlu Ali Sözen, aynı zamanda eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Nurettin Sözen’in ağabeyi olarak da tanınıyordu.