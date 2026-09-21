Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhan Özfatura yaşamını yitirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanlarından Dr. Burhan Özfatura, geçirdiği ani kalp durmasının ardından kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı.

Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alınan Özfatura’nın hayatını kaybettiği bildirildi.

BURHAN ÖZFATURA KİMDİR?

8 Haziran 1943’te Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğan Burhan Özfatura, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Maliye Bakanlığı hesap uzmanlığı, İzmir Defterdarlığı ve öğretim görevliliği görevlerinde bulunan Özfatura, 1984 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi’nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1989’da görevini Yüksel Çakmur’a devreden Özfatura, 1994 yerel seçimlerinde bu kez Doğru Yol Partisi’nden yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 1999’a kadar görev yaptı. Özfatura ayrıca çeşitli gazetelerde de köşe yazarlığı yaptı.