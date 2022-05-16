Eski kaymakama 'parada sahtecilik' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:54

Olay, 'parada sahtecilik' suçlarıyla ilgili olarak 26 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'te yaptığı çalışmada ortaya çıktı. Polis, saat 22.45 sıralarında Topkapı Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde, panik halde ve tedirgin hareketlerinden şüphelendiği, park ışıklarını yakarak duran Yusuf Arslan'ın(62) kullandığı otomobili takibe aldı.

4 BİN 500 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Türkmenistan uyruklu şüpheli Shasenem Nyyazmammedova'nın (37) aracın sağ ön tarafından siyah renkli karton bir poşet aldığını ve tedirgin hareketlerle uzaklaştığını tespit eden polis, araçta yaptığı aramada 45 adet 100 Amerikan doları olmak üzere toplam sahte 4 bin 500 dolar ele geçirdi.

Şüpheli Yusuf Arslan'ın elindeki iki kağıdı buruşturarak attığını gören polis, kağıtları kontrol edince 2 adet sahte 50 dolar tespit etti.

Diğer şüpheli Shasenem Nyyazmammedova ise elindeki poşetle gittiği otelin kafesinde eski kaymakam olan şüpheli Erdoğan Bayrak'ın yanına oturduğu ve poşeti de masaya koyduğu belirlendi. Polis burada da 100'lük banknotlar halinde toplam 66 bin 500 sahte dolar ele geçirdi.

PARALARLA İLGİSİNİN OLMADIĞINI SAVUNDU

Gözaltına alınan ve tutuklanan şüphelilerden Yusuf Arslan ve Shasenem Nyyazmammedova poşet içerisinde sahte para olduğunu bilmediklerini belirtti. Şüpheli Erdoğan Bayrak ise 1996 yılına kadar kaymakamlık yaptığını ve istifa ettiğini söyleyerek sahte paralarla ilgisinin olmadığını öne sürdü.

SAHTE PARADAN HABERSİZ OLMALARI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanıklar Erdoğan Bayrak ve Shasenem Nyyazmammedova'nın ifadesinde, paranın sahibi olduğunu iddia ettikleri Cem adlı kişinin açık kimliğinin tespit edilemediği, sanıkların; "Cem'in iki dakikada ortadan kaybolduğu anda polislerin geldiğini" söylediklerini ancak polisin takip sırasında bu kişiyle ilgili bir tespitte bulunmadıkları kaydedildi.

Şüphelilerin beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve yüklü miktarda sahte parayı taşımalarının birbirinden habersiz olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilerek "Parada sahtecilik" suçundan 2'şer yıldan 12'şer yıla kadar hapisleri talep edildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANDILAR

İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanıklar Erdoğan Bayrak, Shasenem Nyyazmammedova ve Yusuf Arslan hakkında ikinci celsede karar çıktı. Sanık Erdoğan Bayrak savunmasında, sahte paralarla ilgisinin olmadığını, olay yerine Shasenem'in sorunlarını çözmek için gittiğini söyleyerek suçlamayı reddetti.

Diğer sanık Yusuf Arslan ise arkadaşı olan Erdoğan Bayrak'ın ricası üzerine arabasıyla olay yerine gittiğini belirterek, polis görünce elindeki iki tane 50 doları buruşturarak attığını kabul etti. Sanık Arslan, sahte olan diğer paraların da arabasında olduğunu bilmediğini iddia etti. Sanık Shasenem Nyyazmammedova ise olay günü tanıdığı Cem diye birinin rica etmesi üzerine parayı aldığını, sahte olduğunu bilse parayı almayacağını söyledi.

Sanık Nyyazmamedova hakkındaki diğer parada sahtecilik soruşturmalarının sorulması üzerine de tekstil işiyle uğraştığı için kendisine verilen bazı paraları sahte olduğunu, kandırıldığını ileri sürdü.

SANIKLARIN İFADELERİ BİRBİRLERİYLE ÖRTÜŞMÜYOR

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların birbirleriyle örtüşmeyen çelişkili ifadeleri olduğunu, ancak ele geçirilen paraların çok sayıda olması ve 100 dolar olan paraların aynı seride olup tamamının sahte olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Mütalaada, sanıkların ortak fikir ve eylem birliği içinde "Parada sahtecilik" suçunu işledikleri belirtilerek cezalandırılmaları talep edildi.

İKİ SANIĞA CEZA, BİR SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Shasenem Nyyazmammedova'nın olay tarihinden önce başka "Parada sahtecilik" suçundan soruşturma olması nedeniyle dosyasının ayrılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, sanıklar Erdoğan Bayrak ve Yusuf Arslan'a ise suçlarının sabit olduğu kanaatiyle ayrı ayrı 7 yıl 6'şar ay hapis ve 100 biner TL adli para cezasına çarptırdı. Sanıkların tutukluluklarının ise devamına karar verildi.