Eski MASAK Başkanı’ndan Gökçek uyarısı: ‘Tutarlar çok büyük, iddialar çok ciddi, mal varlıklarına el konulmalı’

Eski Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Ramazan Başak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gökçek ailesine yönelik yürütülen "kayıt dışı para aktarımı" soruşturmasına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başak, iddiaların ciddiyetine dikkat çekerek şüphelilerin mal varlıklarına acilen el konulması gerektiğini vurguladı.

Hülya ve Ahmet Gökçek’in mahkemeye sevk yazısında yer alan detaylara değinen eski MASAK Başkanı Başak, banka hesaplarındaki kaynağı belirsiz nakit akışlarına işaret etti.

Başak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hülya - Ahmet Gökçek’in kamuoyuna yansıyan mahkemeye sevk yazısında; Şüphelilerin banka hesaplarında kaynağına ilişkin açıklama gerektiren fiziki nakit yatırımlarının yer aldığı, ekonomik durumları ile yatırım ve para hareketleri arasında uyumsuzluk bulunduğu, iddia edilmiştir.

Tutarlar çok büyük ve iddialar da çok ciddidir.

Normal olarak hukuki prosedür;

“Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma” başlıklı CMK md.128’e veya

Gecikmesinde sakınca görülüyorsa, 5549 s. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu’nun “Koruma Tedbirleri” başlıklı 17’inci maddesine göre MASAK raporunda yeralan varlıklara el konulmasını gerektirir.

Aksi halde varlıklar el değiştirecektir.”