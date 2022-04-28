Eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz'dan 500 TL'lik banknot açıklaması
Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, 500 liralık banknotun zamanının geldiğini, ancak iktidarın seçim öncesi oy kaybı yaşanacağı endişesiyle süreci geciktirebileceğini söyledi.
Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, 200 liralık banknotun alım gücünün yüksek enflasyon karşısında iyice eridiğini, daha büyük kupürlü banknotun artık ihtiyaç haline geldiğini bildirdi. 200 TL ile 100 TL'lik banknotların toplam emisyon hacmi içindeki payının yüzde 88'e ulaştığına işaret eden Yılmaz, bu durumun 500 TL'lik banknotun zamanının geldiğini gösterdiğini, ancak iktidarın seçim öncesi oy kaybetmemek için bir üst kupürlü banknota sıcak bakmayabileceğini söyledi.
KAÇINILMAZ OLACAK
Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Yılmaz, 500 TL'lik banknot basımı geciktikçe para basma maliyetinin artacağı uyarısında bulunurken, “Aklı başında kurum tedbiri alır, banknotu basar” dedi. AKP'ye yakın kaynaklar da iktidarın seçim öncesinde 500 TL'lik banknotu basmayı hiç istemeyeceğini söylediler. Hükümetin 500 liralık banknot basma hazırlığı yaptığına ilişkin iddiaları değerlendiren Durmuş Yılmaz, “Büyük kupürlü paraların basılacağı yönünde bana ulaşmış bir bilgi yok. Varsa da ben bilmiyorum. Bu işin matematiksel bir formülü olmamakla birlikte, eğer en büyük kupür değer olarak toplam emisyon hacminin yüzde 50'sine yaklaşmışsa genellikle üst kupür basılır. 200 TL'lik kupür martta toplam emisyonun yüzde 42'sini aşıyordu, şu günlerde yüzde 46'nın üzerinde. 100 TL'lik ikinci büyük kupürü de eklediğinizde oran yüzde 88'i aşıyor. 5 liralık kupürün payı yüzde 5'lere indi. Enflasyon bu şekilde devam ederse üst kupür kaçınılmaz olacak” dedi.
AKP'DE 500'Ü DUYAN YOK
Bilgi veren bir kaynak, ekonomi yönetimi içerisinde yeni kupürlü paranın hiç gündeme gelmediğini belirtirken, “Her kademeden partili ekonomi tartışmalarına girmemeleri konusunda sürekli uyarılıyor. 500 TL'yi basmak demek enflasyonu kabul etmek, ‘başarısız oldum, ekonomiyi yönetemedim' demek olur. Seçim öncesi böyle bir hata herhalde yapılmayacaktır” dedi.
PARA BASMAK BAŞARISIZLIK DEMEKTİR
Durmuş Yılmaz, enflasyonun bu haliyle devam etmesi halinde para basma maliyetinin olağanüstü düzeylerde artarak üst kupürü zorlayacağını ifade etti. Yılmaz, “TL'ye geçtiğimizde bir banknotu basmanın maliyeti 17-19 kuruştu. Şimdi 5 lira karşılamıyor, belki 10 lirayı buluyor. Ancak para basmak başarısızlık demektir. ‘500 lirayı basmak siyaseten negatif algı yaratır, oy kaybettirir' denilerek iş geciktirilirse maliyet çok daha ağır olur” diye konuştu.
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