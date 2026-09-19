Eski MHP'li Kastamonu Belediye Başkanı'nın kızının neden olduğu kazada yaşamını yitirmişti: Yağmur Pehlivanlı'nın dava süreci başladı

Kastamonu'da 21 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 15 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı'nın ölümüne ilişkin davada yargılama süreci başladı. Kastamonu 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından davanın ilk duruşması 12 Kasım'da görülecek. Ancak sanık eski MHP Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nun kızı Fatma Nevra Vidinlioğlu, ikâmetgahını olaydan sonra Ankara’ya aldırdığı için Kastamonu'daki duruşmada SEGBİS ile ifade vermek yerine savunmasını talimatla dün Ankara Adliyesi'nde verdi. Duruşma salonuna basın alınmazken, sadece taraflar alındı.

'TÜM İFADELER ÇELİŞİYOR'

Sanık Vidinlioğlu’nun ifadesinin ardından Pehlivanlı ailesi ve yakınları adliye önünde basın açıklaması düzenledi. Anne Esin Pehlivanlı, sanığın ilk duruşmaya SEGBİS'le katılmayıp, duruşma öncesi Ankara Adliyesi'nde talimatla ifadesinin alınmasına tepki gösterdi. Sanığın olay günü ve sonraki tarihlerde verdiği ifadeler arasında çelişkiler bulunduğunu belirten anne Pehlivanlı, “Sanık bugün dedi ki, ‘Bir önceki ifadelerimi tekrar ediyorum.’ Fakat verdiği tüm ifadeler çelişiyor. Kızım vefat ettiği gün verdiği ifadede hızının 45-55 kilometre arasında olduğunu söylemişti. Bugün ise hızını hatırlamadığını söyledi.

Ön camın patladığını, ön cam patladığı için kendinde de kesikler olduğu için hemen arabadan çıkamadığını belirtti. Neden arabadan çıkmadığını, neden ambulans gelene kadar, iki ambulans çok hızlı geliyor arkasında, ambulans gelene kadar inip bakmadığını, ‘Neye çarptım ben?’ diye merak etmediğini sorduğumda, ‘Çünkü ön cam patladı, cam kırıkları bana da zarar verdi, şoktan dizlerim tutmuyordu. O yüzden inemedim’ dedi” ifadelerini kullandı.

'KIZIMIN ÖLÜMÜNÜ ANLATMAKTAN SIKILDIM'

Soruşturmanın titizlikle yürütülmediğini savunan anne Pehlivanlı, "Olay yeri işaretlemesi düzgün yapılmamış. Kızıma nerede çarptığı, nereye kadar sürüklendiği işaretlenmemiş. Adli Tıp raporu bile dosyada yok. Kızımın ölümünü de defalarca anlatmaktan çok yoruldum artık. Ama çok çelişkiler var. Benim kızım geri gelmeyecek. Sen trafik kurallarına uymazsan, eğer o an aracı kullanacak durumda değilsen sağlıklı değilsen bu araç silah haline gelebilir. Mahkemenin sonucu ne olursa olsun benim kızım geri gelemeyecek. Trafik yasaları çok yetersiz. Başka Yağmurlar ölmesin. İnsanlar hız sınırlarına uysun, bu tabelalar ne için var bilsin” şeklinde konuştu.

Baba Alp Pehlivanlı ise raporlarda kızının kusurlu bulunduğunu anımsatıp bu tespite tepki göstererek, sanık Vidinlioğlu’nun en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

'TİYATRONUN PARÇASI OLDUK'

Ailenin avukatı Gökhan Işık Ulutaş ise, iddianamenin hukuka aykırı şekilde düzenlendiğini savunarak, “Bugün aslında bir tiyatronun parçası olduk" dedi.