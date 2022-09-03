Eski MHP milletvekili adayı tekrar atandı! Rekabet Kurulu üyeliğine getirilen Hasan Hüseyin Ünlü kimdir?
Rekabet Kurulu'na ilişkin atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Rekabet Kurulu üyeliğine Hasan Hüseyin Ünlü atandı. Peki, Hasan Hüseyin Ünlü kimdir?
Türkiye'nin gündemindeki atama kararlarına bir yenisi daha eklendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Rekabet Kurulu üyeliğine getirilen Hasan Hüseyin Ünlü kimdir? İşte, yanıtı...
HASAN HÜSEYİN ÜNLÜ KİMDİR?
Hasan Hüseyin Ünlü, 15 Ekim 1963 yılında Burdur'un Tefenni ilçesi Sazak köyünde dünyaya geldi. İlköğrenimini Sazak köyünde, orta ve lise öğrenimini ise Tefenni'de tamamlayan Ünlü, 1989-2010 yılları arasında ticarete atılarak sarraflık yaptı.
Ayrıca 1997 yılından bu yana çeşitli traktör üreten firmaların bayiliklerini yürüten Ünlü, siyasi hayatına 16 yaşında Tefenni Ülkü Ocaklarında başladı. Ünlü, 1994-1999 yılları arası MHP'den Belediye Meclis üyeliği, 1999-2004 yılları arasında ise MHP Tefenni İl Genel Meclis üyeliği görevlerini yürüttü. Hüseyin Ünlü, MHP'nin 27.Dönem Milletvekili adayı idi. Ünlü, evli ve iki çocuk babasıdır.
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