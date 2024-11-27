Eski milletvekili Kamil Erdal Sipahi, intihar girişiminde bulundu: Hayati tehlikesi sürüyor!

TBMM 23. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili olan ve daha sonra İYİ Parti'ye katılan Emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi, iddiaya göre çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Sipahi'nin hayati tehlikesinin sürdüğü aktarıldı.

Eski milletvekili Kamil Erdal Sipahi, intihar girişiminde bulundu: Hayati tehlikesi sürüyor!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 10:14

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ikamet eden eski milletvekili Kamil Erdal Sipahi'den (76) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Sipahi'nin Karşıyaka'da bulunan evine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Görevlilerin uzun süre zile basmasına rağmen evin kapısı açılmayınca, çilingir yardımıyla daireye girildi. Sipahi, yerde hareketsiz şekilde yatar halde bulundu.

Evde yalnız yaşadığı belirlenen Sipahi, ambulansla çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Sipahi'nin çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu değerlendiriliyor.


Etiketler: #intihar #İzmir #Milletvekili #MHP

İlgili Haberler

Aydın eski milletvekili Mustafa Bozkurt hayatını kaybetti

Aydın eski milletvekili Mustafa Bozkurt hayatını kaybetti
Eski milletvekili ve belediye başkanı Celal Doğan hastaneye kaldırıldı

Eski milletvekili ve belediye başkanı Celal Doğan hastaneye kaldırıldı
Yeniçağ gazetesinin sahibi, eski milletvekili Ahmet Çelik kardeşi tarafından bıçaklandı

Yeniçağ gazetesinin sahibi, eski milletvekili Ahmet Çelik kardeşi tarafından bıçaklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler