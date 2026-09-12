Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı: Feth-i kabir işlemi başladı

İstanbul'da 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma yeniden gündemde.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun defnedildiği Ümraniye Mezarlığı'na olay yeri inceleme ekipleri geldi.

Kozinoğlu'nun ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması amacıyla fethi kabir işlemi başladı.

MEZARDAN KEMİK VE TOPRAK ÖRNEKLERİ ALINACAK

Mezarlıkta yapılacak çalışmada görev alacak heyetin 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluştuğu öğrenildi.

Heyetin incelemeler kapsamında Kozinoğlu'nun cenazesinden kemik örnekleri almasının yanı sıra mezar toprağından da numune alacağı bildirildi.

Alınacak örneklerin, Kozinoğlu'nun ölüm nedeninin aydınlatılması ve varsa üçüncü kişi müdahalesinin belirlenmesi amacıyla yapılacak incelemelerde kullanılacağı değerlendiriliyor.

FETHİ KABİR İŞLEMİ ERTELENMİŞTİ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde gerçekleşen ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmişti.

Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve ölümünde herhangi bir üçüncü kişinin müdahalesi bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla işlemin 11 Eylül Cuma günü yapılması planlanmıştı.

Ancak söz konusu işlem ertelenmişti.

Soruşturma kapsamında bugün Ümraniye Mezarlığı'nda yeniden hareketlilik yaşanırken, ekiplerin yapacağı çalışma dosyanın en kritik aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

SORUŞTURMADA 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmanın önceki aşamasında 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevinde gerçekleşen ölümünü tüm yönleriyle yeniden incelemeye ve ölümün kesin nedenini ortaya çıkarmaya yönelik sürdüğü öğrenildi.

Yapılacak incelemeler sonucunda Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ortaya çıkarılması ve ölüm olayında üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin yeni bulgulara ulaşılması bekleniyor.