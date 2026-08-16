Eski öğrenci yurdu arazisi imara açıldı

Samsun Atakum’da kentin değerli arazileri arasında gösterilen 64 dönümlük taşınmaz imara açıldı. Yaklaşık 60 dönümlük bölümü ticaret ve konut kullanımında planlanırken 8 kata kadar yapılaşmanın önü açıldı.

Teklife karşı görüş bildiren Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Bağımsız Üyesi Hasan İpek, söz konusu alanın Atakum açısından korunması gereken önemli bir yeşil alan olduğunu söyledi. İpek, Atakum’un sırtlarından denize doğru bakıldığında bölgede kalan önemli yeşil alanlardan birinin söz konusu arazi olduğunu belirterek daha önce arazinin en az 30 dönümünün kent parkı olarak değerlendirilmesini önerdiğini hatırlattı.

İpek, “Yaşanabilir bir Atakum olması lazım. Korumamız gerekiyor. Atakum’un sırtlarından denize doğru baktığınızda sadece bu alan yeşil alan gözüküyor. Burayı imara açıyoruz. Daha önce buranın en az 30 dönümünün kent park olması yönünde öneride bulunmuştum. Şehrin nefes aldığı tek bu alanı inşaat yoğunluğuyla boğmayalım” dedi.