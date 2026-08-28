Eski Tahran Büyükelçisi Ümit Yardım, PJAK’ın ‘Fesih bizi bağlamaz’ açıklamasını değerlendirdi: ‘Terörsüz bölge söylemi realist değildi’

PKK’nin İran kolu olarak tanımlanan ve KCK çatısında bulunan PJAK’ın sözcüsü Rivar Abdanan, Almanya merkezli The Amargi’ye yaptığı açıklamada, PKK’nin feshinin kendilerini bağlamadığını ifade etti.

'MÜCADELEYE DEVAM'

Abdanan, PJAK’ın PKK’nin kolu olduğunu reddederken, “PJAK, Doğu Kürdistan ve İran'da faaliyet gösteren bağımsız bir Kürt siyasi partisidir. PKK/KCK'nin dağılmasının PJAK ile doğrudan bir bağlantısı yoktur” dedi. Abdanan, bunun yanında, Abdullah Öcalan’ın fikirlerine inandıklarını belirtti. Türkiye’de çıkarılan çerçeve yasanın kapsamlı dönüşümlere yol açması gerektiğini savunan Abdanan, İran için ise, “İran'da böyle bir demokratik ve siyasi çözüm süreci başlarsa, biz de bunu memnuniyetle karşılarız. Ancak Türkiye'nin aksine, İran'da henüz böyle bir değişimin belirtisi ortaya çıkmadı. Varlığımızı sürdürmemiz gereken tüm alanlarda mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu. Abdanan, silah bırakmak istemeyen PKK’lilerin PJAK’a katılacağı iddiasını ise reddetti.

'TEK BAŞLI HAREKET YOK'

Eski Tahran Büyükelçisi Ümit Yardım, bu açıklamaları Cumhuriyet’e değerlendirdi. Kürt hareketinin çok fazla unsuru olduğunu belirten Yardım, “Türkiye'deki çözüm süreci için en baştan beri söylenen, bölgesel bir açılımın olacağıydı. ‘Terörsüz Bölge’ deniyordu. Aslında bu çok gerçekdışı bir şeydi, realiteyle ve Ortadoğu’yla ilgisi yoktu. Dünyada tamamıyla tek bir lider, tek bir ideoloji üzerine şekillenen hareket yok. İçerisinde yüzlerce alt grup olabiliyor. Dolayısıyla bu süreçte Abdullah Öcalan gibi bir şahsiyetin güya bütün herkesin temsilcisi gibi ortaya çıkarılması, muhatap alınması ve Ortadoğu için bir model gibi tanıtılması çok yanlıştı” dedi. İran’a ayrı bir parantez açan Yardım, “İran’ın rejiminin kendisi tahlil edilemezken, İran’a yönelik çıkarsamalar daha da yanlıştı. PJAK sözcüsünün ‘Biz uzantı değiliz’ açıklaması bir yerde doğru. İran’da çok farklı Kürt gruplar da var” sözlerini sarf etti.

PJAK'A KATILIM İHTİMALİ

Türkiye kamuoyunda esas tartışılan, PKK’nin bazı unsurlarının PJAK’a geçerek silahlı mücadeleyi o yapı içerisinde sürdürmesi ihtimaliydi. Bu olasılığı değerlendiren Yardım, “İran’da hareket ve söylem alanı, Suriye ve Türkiye’deki kadar geniş değil. Bazı gruplar gidebilir ama topyekûn bir hareket olacağını düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de ve Suriye’de onlara sunulan paket, PKK’nin önemli bir kesimi için de çekici bir paket. Bu yapıyı sürdürme şansları varken, çok farklı ve trajik sonuçları olabilecek bir şekilde İran'a gitmeleri bence çok zor. Giderse ancak küçük gruplar gider” diye konuştu.