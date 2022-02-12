Eski TBMM Genel Sekreteri Rauf Bozkurt hayatını kaybetti
Eski TBMM Genel Sekreteri ve eski Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFDER) Başkanı Rauf Bozkurt hayatını kaybetti.
Eski TBMM Genel Sekreteri Rauf Bozkurt, hayatını kaybetti. Rauf Bozkurt için, yarın Kocatepe Camisi’nde, öğlen namazının ardından tören düzenlenecek. Bozkurt, Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.
Rauf Bozkurt, Kahramanmaraş Göksun’da doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. TBMM'de raportör, Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı, Müdür, Daire Başkanı, Yasama Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2003-2007 yılları arasında TBMM Genel Sekreteri olarak görev yaptı.
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