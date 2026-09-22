Eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkındaki haberlere erişim engeli getirildi

Eski Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Bodrum'daki villasında komşularının kendisinden şikayetçi olduğuna dair haberlere erişim engeli getirildi.

İfade Özgürlüğü Derneği'ne bağlı EngelliWeb tarafından yapılan açıklamada "Eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Bodrum'daki villasının bulunduğu sitede, site yönetimi ve komşularıyla yaşadığı uyuşmazlıklar hakkındaki haberler, özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 22 Eylül 2026 tarihli ve 2026/4338 sayılı kararıyla erişime engellendi" ifadeleri kullanıldı.

Hafize Gaye Erkan hakkında komşuları tarafından birçok konuda rahatsızlık yaşandığı dile getirilmişti.