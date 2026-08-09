Eski Yargıtay Savcısı Eminağaoğlu, 'çerçeve yasa'nın içeriğine dikkat çekti:

Eski Yargıtay Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu, kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak bilinen ve Adalet Komisyonu'ndan geçen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”ne ilişkin açıklamada bulundu.

Eminağaoğlu, AKP, MHP ve DEM Parti’nin ortak imzasıyla Meclis’e verilen; CHP, HÜDA PAR ve Yeni Yol Partisi’nin de imza attığı 'çerçeve yasa' ile ilgili "AKP, bu sefer de PKK mensupları için Külliye'de 'kayyım kurulu' kuruyor" ifadesini kullandı.

"DAĞDAN İNENE AYNI GÜN SİYASET YOLU..."

Söz konusu yasaya tepki gösterenÖmer Faruk Eminağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“AKP, BU SEFER DE PKK MENSUPLARI İÇİN KÜLLİYE'DE "KAYYIM KURULU" KURUYOR.

PKK'YI, AK'LIYOR!

DAĞDAN İNENE AYNI GÜN SİYASET YOLU...

İ H A N E T E H A Y I R!

AKP iktidarının çıkardığı yeni Türk Ceza Yasası, 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girdi.

Bu yasa döneminde suç işleyen yönetici dahil tüm PKK mensuplarına,

Dağdan indikleri üstelik aynı gün,

Ceza değil siyaset ve seçilme yolu!

Dağdan inenler hakkında, haliyle yokluklarında ifade alınamadığı için yargılama ve mahkümiyet kararı zaten olamaz.

O HALDE...

1- Haklarında hiç soruşturma açılmamışsa,

Külliye'de çalışan ve yasanın 7’nci maddesi ile kurulan Cumhurbaşkanının emrindeki (fiilen PKK Kayyım Kurulu olan) Kurul,

Bu kapsamda kalan kişiler hakkında soruşturma açılması artık izne bağlı olduğu için, soruşturma izni vermeyecek.

Bu kişiler böylece hiçbir engelle karşılaşmadan doğrudan siyasi hayata atılacak.

Can Atalay'a yaşatılanları bile yaşamadan...

2- Dağdan inenler hakkında soruşturma ve/veya kesinleşmemiş bir yargılama var ise,

Soruşturma ve/veya yargılamalar ertelenecek. (Md. 3)

3- Önceden dağdan inmiş, soruşturma ve/veya yargılama söz konusu olmuş,

Bu süreçte tutuklanmış ve/veya ceza almış ancak cezalar kesinleşmemiş ise,

Bu kararlar bozulup bu kişiler salıverilecek. (Md. 4)

Dosyalar/cezalar kesinleşemeyeceği için bu kişilere ASLA siyaset yasağı söz konusu olmayacak! (Anayasa md 76)

4- Yasa'da 7’nci maddeye göre oluşturulan Kurul'un, canı istediğinde ve herhangi bir süre de beklenmesine gerek kalmadan,

Bu konularda yargı organlarından hak yoksunluğunun kaldırılmasını isteyebileceği belirtiliyor ki (Md. 7/4-a),

Mahkeme bu kararı verse de vermese de zaten Anayasa md 76'ya aykırı bir hak yoksunluğu söz konusu değil...

Hemen siyaset yolu yok gibi bir göz boyama yapılsa da gerçekler tam aksine...

SONUÇ OLARAK...

YENİ TCK DÖNEMİNDE SUÇ İŞLEYEN VE DAĞDAN İNEN PKK'LAR,

Külliye'deki Cumhurbaşkanı'nın himaye ve emrindeki (PKK mensupları konusunda görevli) Kayyım Kurulu'nun lütfetmesiyle istenirse AYNI GÜN siyasi hayata...

NOT: UNUTMAYALIM Kİ;

1- 01.06.2005 öncesi örgüt adına işlenen adam öldürme, ayrıca alınan ömür boyu hapis ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezaları hükümlülerinin kapsam dışı olduğu belirtilmek yoluyla,

Öcalan dosyası ve şehitlerin olduğu dosyaların kapsam dışı olduğu ifade edilmek istenmiş ise de,

Bu sınırlamaları Anayasa Mahkemesi iptal edecek olup,

Bu kapsamdakilere de yasadan yararlanma ve de siyaset yolu açılacaktır!..

2- (Olası bir Anayasa Mahkemesi kararı öncesi de zaten) 01.06.2005 öncesi veya sonrası her düzeydeki diğer hükümlü PKK mensuplarının cezalarının infazı ertelenip, salıverilecekleri,

Kurul isterse infazın ertelendiği tarih sonrasında, 7’nci maddede öngörülen 2 yıl veya 3 yıllık süreler geçince yargı organından hak yoksunluğunun giderilmesi kararı verilmesini istediğinde,

Yargı organlarının da bu kararı vereceği belirtilmiştir. (Md. 7/4-b)

Bu düzenleme açıkça (mahkûmiyet kararları varlığını sürdürdüğü için) Anayasa'nın 76’ncı maddesine aykırı ve Anayasa delinerek,

Olası bir Anayasa Mahkemesi kararı öncesinde de her düzeydeki diğer hükümlü PKK'lılara ise, 2-3 yıl geçince siyaset hakkı tanınmaktadır!)

İ H A N E T E H A Y I R!"