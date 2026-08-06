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Eski Zafer Partisi İl Başkanı Katırcı'ya silahlı saldırı

Eski Zafer Partisi İl Başkanı Katırcı'ya silahlı saldırı

6.08.2026 14:29:00
Güncellenme:
İHA
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Eski Zafer Partisi İl Başkanı Katırcı'ya silahlı saldırı

Afyonkarahisar'da avukat U.Ç., avukat Gökhan Katırcı'yı silahla vurarak ağır yaraladı. Katırcı'nın eski Zafer Partisi İl Başkanı olduğu ve yaklaşık 10 gün önce istifa ettiği öğrenildi.
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Afyonkarahisar'da iki avukat arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, avukat U.Ç. ile avukat Gökhan Katırcı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında U.Ç., yanında bulunan tabancayla Gökhan Katırcı'ya ateş ederek iki yerinden vurdu.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine Katırcı bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan diğer avukat U.Ç. ise, polis ekiplerinin takibi sonrası olaydan yaklaşık yarım saat sonra kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda ağır yaralanan Katırcı'ın Zafer Partisi'nin önceki İl Başkanı olduğu ve yaklaşık 10 gün önce istifa ettiği öğrenildi.

Olayın ardından savcılık tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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