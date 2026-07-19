Eskişehir’de 1 polis memuru ve 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı



Olay, 16 Temmuz tarihinde Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Obruk Sokak’ta meydana gelmişti. İki grup arasında başlayan sözlü tartışmanın büyümesi sonucu taşlı ve sopalı kavga çıkmıştı. Kavgayı ayırmak için müdahale eden bir polis memuru ve kavgaya karışan 6 kişi olayda yaralanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, olaya karıştığı tespit edilen 1’i çocuk toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden birinin emniyetten çıkarılırken, "Türk polisini şehit etmek isteyenler diğerleri" şeklindeki sözleri dikkat çekmişti.

5 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan 18 şüpheli ile ilgili adli süreç tamamlandı. Mahkeme heyeti, şüphelilerden 5’inin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Diğer şüphelilerden 10’u adli kontrol şartıyla, 3’ü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.