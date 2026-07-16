Eskişehir'de '15 temmuz afişleri indirildi' iddiası: 2 kişi gözaltına alındı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Hamamyolu Caddesi'nde Valilik tarafından 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi'ne ilişkin hazırlatılan davet afişini kestikleri iddia edilen U.S. ve E.E. adlı iki kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslar, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartıldı.
ADLİ KONTROL UYGULANDI
Hakimlikçe, şahıslar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve 15 günde bir imza atma yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.