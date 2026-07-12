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Eskişehir'de 310 bin liralık hırsızlık: 2 kişi tutuklandı

Eskişehir'de 310 bin liralık hırsızlık: 2 kişi tutuklandı

12.07.2026 17:13:00
Güncellenme:
DHA
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Eskişehir'de 310 bin liralık hırsızlık: 2 kişi tutuklandı

Eskişehir’de girdikleri bir evdeki çelik kasanın yanı sıra ziynet eşyası ve para çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.
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Odunpazarı ilçesindeki bir eve giren şüpheliler S.D. ve İ.N.O. içerde bulunan çelik kasayı açıp, 5 Cumhuriyet altını, 105 bin lira nakit para ve tableti alıp kaçtı.

İhbar üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Ekiplerin araştırmasında, kimlikleri tespit edilen S.D. ve İ.N.O. yakalanarak gözaltına alındı.

2 TUTUKLAMA

Şüphelilerin S.D.’nin ‘Hırsızlık’ suçundan aranmasının bulunduğu, İ.N.O.’nun ise 2 yıl 1 ay kesilmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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