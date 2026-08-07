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Eskişehir’de 4 gündür aranan kayıp kızdan sevindiren haber

Eskişehir’de 4 gündür aranan kayıp kızdan sevindiren haber

7.08.2026 11:05:00
Güncellenme:
İHA
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Eskişehir’de 4 gündür aranan kayıp kızdan sevindiren haber

Eskişehir’de 4 gündür kayıp olarak aranan 18 yaşındaki Merve Çiftçi sağ salim bulundu.
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Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi’nde yaşayan Merve Çiftçi, 3 Ağustos 2026 tarihinde evinden ayrıldı.

Telefonunu evde bırakan, tabletini ve küçük bir çantasını yanında götürdüğü belirtilen Çiftçi’den o günden sonra bir daha haber alınamadı.

SEVİNDİREN HABER

Endişelenen aile, durumu emniyete bildirdi. Müracaat üzerine harekete geçen polis ekiplerince kayıp kızın sağ salim bulunduğu öğrenildi. Bu konuyla ilgili aileye bilgi verildiği, reşit olan Çiftçi’nin ise dönmek istemediği öğrenildi.

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