Eskişehir'de apartman penceresinde feci kaza: Korkuluk kırılınca üçüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Eskişehir'de hava almak için 3'üncü kattaki evinin penceresine çıkan Huriye Bakılan (61), yaslandığı korkulukların kırılması sonucu kaldırıma düşerek hayatını kaybetti.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’nde 4 katlı apartmanın 3'üncü katında oğlu ile birlikte oturan Huriye Bakılan, hava almak için pencereye çıktı. Bakılan, yaslandığı pencere korkuluklarının kırılması sonucu kaldırıma düştü.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde Bakılan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı haber alıp gelen Bakılan'ın ailesi, sinir krizi geçirip gözyaşı döktü. Bakılan'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.