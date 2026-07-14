Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eskişehir'de apartman penceresinde feci kaza: Korkuluk kırılınca üçüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Eskişehir'de apartman penceresinde feci kaza: Korkuluk kırılınca üçüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

14.07.2026 13:22:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Eskişehir'de apartman penceresinde feci kaza: Korkuluk kırılınca üçüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde hava almak için üçüncü kattaki evinin penceresine çıkan 61 yaşındaki Huriye Bakılan, yaslandığı korkulukların kırılması sonucu kaldırıma düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Bakılan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Eskişehir'de hava almak için 3'üncü kattaki evinin penceresine çıkan Huriye Bakılan (61), yaslandığı korkulukların kırılması sonucu kaldırıma düşerek hayatını kaybetti.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’nde 4 katlı apartmanın 3'üncü katında oğlu ile birlikte oturan Huriye Bakılan, hava almak için pencereye çıktı. Bakılan, yaslandığı pencere korkuluklarının kırılması sonucu kaldırıma düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde Bakılan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı haber alıp gelen Bakılan'ın ailesi, sinir krizi geçirip gözyaşı döktü. Bakılan'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #eskişehir