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Eskişehir'de 'çocuğa karşı müstehcenlik' soruşturması: 2 kişi tutuklandı

Eskişehir'de 'çocuğa karşı müstehcenlik' soruşturması: 2 kişi tutuklandı

28.09.2026 17:52:00
Güncellenme:
İHA
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Eskişehir'de 'çocuğa karşı müstehcenlik' soruşturması: 2 kişi tutuklandı

Eskişehir’de "çocuğa karşı müstehcenlik" suçlamasıyla düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, TCK 226 "Müstehcenlik" suçu çerçevesinde çocuk pornografisi görüntülerini satın aldıkları belirlenen 8 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan A.S., C.P., E.G., M.B., O.S.A., M.E., B.M.K. ve M.H.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.E. ve C.P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğerleri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

İlgili Konular: #eskişehir #Çocuk istismarı

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