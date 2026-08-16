Eskişehir'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü arkadaşlarını araçta bırakıp polisten kaçtı

Eskişehir'de Eskibağlar Mahallesi’nde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı.
Kovalamacanın ardından sürücü aracını Talat Paşa Sokak'ta park ederek bölgeden uzaklaştı. Çevrede bir süre arama yapan polis ekipleri sürücüye ulaşamadı.
ARKADAŞLARINI ARAÇTA BIRAKTI
Araçta bulunan 2 arkadaşını da olay yerine bırakarak kaçan sürücünün kimliği ekiplerce tespit edildi.
Ekipler, 20 yaşındaki sürücü A.B'ye 210 bin lira para cezası uyguladı, araç ise 60 gün trafikten men edilerek otoparka çektirildi.