Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eskişehir'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü arkadaşlarını araçta bırakıp polisten kaçtı

Eskişehir'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü arkadaşlarını araçta bırakıp polisten kaçtı

16.08.2026 10:58:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Eskişehir'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü arkadaşlarını araçta bırakıp polisten kaçtı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve aracını park ederek kaçan sürücüye 210 bin lira para cezası uygulandı. Araçta bulunan 2 arkadaşını da olay yerine bırakarak kaçan sürücünün kimliği ekiplerce tespit edildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Eskişehir'de Eskibağlar Mahallesi’nde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı.

Kovalamacanın ardından sürücü aracını Talat Paşa Sokak'ta park ederek bölgeden uzaklaştı. Çevrede bir süre arama yapan polis ekipleri sürücüye ulaşamadı.

Image

ARKADAŞLARINI ARAÇTA BIRAKTI

Araçta bulunan 2 arkadaşını da olay yerine bırakarak kaçan sürücünün kimliği ekiplerce tespit edildi.

Ekipler, 20 yaşındaki sürücü A.B'ye 210 bin lira para cezası uyguladı, araç ise 60 gün trafikten men edilerek otoparka çektirildi.

İlgili Konular: #eskişehir #polis

İlgili Haberler

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 84 binden fazla sentetik hap ele geçirildi
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 84 binden fazla sentetik hap ele geçirildi Eskişehir'de jandarma ekiplerince takibe alınan bir araçta yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi 84 bin 227 sentetik hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir’de 4 gündür aranan kayıp kızdan sevindiren haber
Eskişehir’de 4 gündür aranan kayıp kızdan sevindiren haber Eskişehir’de 4 gündür kayıp olarak aranan 18 yaşındaki Merve Çiftçi sağ salim bulundu.
Eskişehir'de 2 belediye başkanı YENİ Parti'ye geçti
Eskişehir'de 2 belediye başkanı YENİ Parti'ye geçti Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, CHP’den istifa ettiğini duyurdu.