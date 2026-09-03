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Eskişehir'de feci kaza: 3 yaşındaki Elif Mavi hayatını kaybetti

Eskişehir'de feci kaza: 3 yaşındaki Elif Mavi hayatını kaybetti

3.09.2026 23:28:00
Güncellenme:
DHA
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Eskişehir'de feci kaza: 3 yaşındaki Elif Mavi hayatını kaybetti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'ye otomobil çarptı. Ağır yaralanan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Eskişehir’de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Elif Mavi Avli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi’nde meydana geldi. Kadın sürücü F.A.B. (40) yönetimindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Elif Mavi Avli’ye çarptı. Ağır yaralanan Çevredeki bir özel hastaneye kaldırılan Avli, hayati tehlikesi nedeniyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü F.A.B. ise gözaltına alınarak, ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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