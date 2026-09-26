Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eskişehir'de iş cinayeti: Fabrikanın çatısından düşen işçi öldü

Eskişehir'de iş cinayeti: Fabrikanın çatısından düşen işçi öldü

26.09.2026 12:50:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Eskişehir'de iş cinayeti: Fabrikanın çatısından düşen işçi öldü

Eskişehir'de çalıştığı fabrikanın çatısından düşen Hikmet Sayan (52) hayatını kaybetti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, 75’inci Yıl Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 9’uncu Cadde’deki yapı malzemeleri imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi.

Hikmet Sayan, fabrikanın çatısında çalıştığı sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 7,5 metre yükseklikten düştü.

Image

İş arkadaşlarının ihbarıyla fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Sayan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Image

Sayan’ın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #eskişehir #fabrika

İlgili Haberler

Şanlıurfa’da işçi servisi dükkana daldı: 10 yaralı
Şanlıurfa’da işçi servisi dükkana daldı: 10 yaralı Şanlıurfa’da işçi servisi kontrolden çıkarak dükkana daldı. Meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.
Müteahhit ile inşaat işçileri arasında kavga: 8 yaralı
Müteahhit ile inşaat işçileri arasında kavga: 8 yaralı Bursa’nın İnegöl ilçesinde müteahhit ile inşaat işçileri arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çay işçisi olarak çalışıyordu: Artvin'de İran uyruklu erkek hayatını kaybetti
Çay işçisi olarak çalışıyordu: Artvin'de İran uyruklu erkek hayatını kaybetti Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren İran uyruklu çay işçisi Mohammad Asgharikouraneh (33), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.