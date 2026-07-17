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Eskişehir'de plastik fabrikasında yangın: 1 işçi hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'de plastik fabrikasında yangın: 1 işçi hastaneye kaldırıldı

17.07.2026 09:57:00
Güncellenme:
DHA
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Eskişehir'de plastik fabrikasında yangın: 1 işçi hastaneye kaldırıldı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Odunpazarı ilçesi 75'inci Yıl Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.

İşçiler, alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışırken, ihbar üzerine bölgeye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Alevlere 27 personel ve 9 itfaiye aracıyla müdahale edildi, yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Fabrikada zarar meydana geldi.

Yoğun dumandan etkilenen 3 kişi olay yerinde ambulansta ayakta tedavi edildi, 1 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

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