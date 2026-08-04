Eskişehir’de seyir halindeki otomobil alev aldı, sürücüsü yaralandı

Eskişehir-Ankara karayolunda saat 00.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; M.A. (29) idaresindeki 34 TV 8754 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yanan otomobilde, LPG tankından kaynaklanan patlamalar oldu. Sürücü M.A., son anda araçtan dışarı çıktı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan yanıklar nedeniyle yaralanan M.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.