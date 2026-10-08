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Eskişehir'de şüpheli ölüm: Silahla vurulmuş halde hastaneye getirilen kişi öldü

Eskişehir'de şüpheli ölüm: Silahla vurulmuş halde hastaneye getirilen kişi öldü

8.10.2026 09:26:00
Güncellenme:
AA
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Eskişehir'de şüpheli ölüm: Silahla vurulmuş halde hastaneye getirilen kişi öldü

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde 31 yaşındaki Muhammed A., yakınları tarafından başından silahla vurulmuş halde hastaneye götürüldü. Muhammed A., burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yakınları tarafından başından silahla vurulmuş halde hastaneye getirilen kişi öldü.

İlçeye bağlı kırsal Karadere Mahallesi'nde yaşayan Muhammed A. (31), yakınları tarafından özel bir hastaneye başından silahla vurulmuş halde getirildi.

Hastanede hayatını kaybeden Muhammed A'nın cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili kapsamlı çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı öne sürülen evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınarak inceleme yapıldı.

İlgili Konular: #eskişehir #silah

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