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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 84 binden fazla sentetik hap ele geçirildi

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 84 binden fazla sentetik hap ele geçirildi

10.08.2026 17:56:00
Güncellenme:
DHA
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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 84 binden fazla sentetik hap ele geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince takibe alınan bir araçta yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi 84 bin 227 sentetik hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Eskişehir’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yeşil reçeteye tabi 84 bin 227 sentetik hap ele geçirilen, araçtaki 3 kişi tutuklandı.

Olay, 5 Ağustos’ta Tepebaşı ilçesinde meydana geldi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul’dan temin edilen uyuşturucu hapların kente getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda takip edilen şüphelilerin bulunduğu otomobilin Tepebaşı ilçesinde olduğu tespit edildi.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, yeşil reçeteye tabi 84 bin 227 sentetik hap ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli ise gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlgili Konular: #uyuşturucu