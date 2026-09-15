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Eskişehir'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 6 gözaltı

Eskişehir'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 6 gözaltı

15.09.2026 13:26:00
Güncellenme:
DHA
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Eskişehir'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 6 gözaltı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
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Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan raporda yer alan 6 bin 51 kişiye ait IBAN bilgilerinin yasa dışı bahis sitelerinde görüntülendiğinin tespit edilmesi üzerine, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde banka hesap bilgilerinin kullanıldığı ve para nakline aracılık ettiği değerlendirilen 8 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

6 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Soruşturma sürüyor. 

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