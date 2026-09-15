Eskişehir'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 6 gözaltı

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan raporda yer alan 6 bin 51 kişiye ait IBAN bilgilerinin yasa dışı bahis sitelerinde görüntülendiğinin tespit edilmesi üzerine, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde banka hesap bilgilerinin kullanıldığı ve para nakline aracılık ettiği değerlendirilen 8 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

6 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.