Eskişehir TEI’deki yangını söndürme çalışmaları sürüyor: Çalışanlar tahliye edildi

Esentepe Mahallesi’nde faaliyet gösteren fabrikada çıkan yangına çok sayıda ekibin müdahalesi sürüyor.

Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD, ESGAZ ve sağlık ekipleri de yönlendirildi.

Çalışmalara Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 1. Ana Jet Üssü Komutanlığı’ndan 2 ekip söndürme çalışmalarına destek veriyor.

FABRİKA ÇALIŞANLARI TAHLİYE EDİLDİ

Yangın sebebi ile fabrika çalışanları tahliye edildi. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz da yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yangınla ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmazken, alevlerin bir enerji kaynağında meydana gelen patlama ve çevreye yayılan yanıcı maddelerin tutuşmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Eskişehir TEI’deki yangını söndürme çalışmaları sürüyor: Çalışanlar tahliye edildihttps://t.co/doyvrvDLvN pic.twitter.com/XECWi2tbtc — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) July 21, 2026

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI GÖRGÜN: CAN KAYBIMIZ YOK

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Eskişehir yerleşkesinde çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini belirten Görgün, “Eskişehir TEİ yerleşkemizin imalat bölümünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Üzücü hadiseye dair gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak olup resmî açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemelidir. TEİ ve savunma sanayii ailemize geçmiş olsun” dedi.