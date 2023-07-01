Eskişehir’de büyük kaza: 35 kişi yaralandı!
Eskişehir’e 14 kilometre kala D230 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü şarampole devrildi. Araçtaki 35 kişi yaralandı.
Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 35 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hakan Karalı yönetimindeki 26 AEC 333 plakalı yolcu otobüsü Eskişehir- Kütahya kara yolunun 15. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye ve polis sevk edildi.
İtfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarılan 35 yaralı, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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