Eskişehir’de büyük kaza: 35 kişi yaralandı!

Eskişehir’e 14 kilometre kala D230 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü şarampole devrildi. Araçtaki 35 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 01.07.2023 - 09:35
Abone Ol google-news

Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 35 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hakan Karalı yönetimindeki 26 AEC 333 plakalı yolcu otobüsü Eskişehir- Kütahya kara yolunun 15. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye ve polis sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarılan 35 yaralı, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


eskişehir Kütahya otobüs şarampol yolcu otobüsü kaza

İlgili Haberler

Düzce'de feci kaza... İçerisinde 11 kişinin bulunduğu hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı

Düzce'de feci kaza... İçerisinde 11 kişinin bulunduğu hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı
İzmir'de katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı: 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 21 kişi yaralandı

İzmir'de katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı: 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 21 kişi yaralandı
Bayramın üçüncü gününde Kahramanmaraş'ta korkunç kaza: 3'ü ağır 10 yaralı

Bayramın üçüncü gününde Kahramanmaraş'ta korkunç kaza: 3'ü ağır 10 yaralı

En Çok Okunan Haberler