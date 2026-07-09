Esnaf kooperatifi aracılığıyla usulsüz kredi kullandıran banka müdürü tutuklandı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, esnaf olma şartlarını taşımayan kişilerin odaya üye yapılarak usulsüz şekilde kredi kullandırıldığı iddiası üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Altındal, geçen ay soruşturma kapsamında tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında, kredilerin kullandırıldığı bankanın şube müdürü Ş.D. de dün jandarma tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ş.D., çıkarıldığı hakimlik tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.