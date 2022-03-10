Esnafı 4,5 milyon lira dolandıran kuyumcu: Borçlarım vardı, onları ödedim
İzmir'de, kendisine güvenip, altın almak için para veren esnaf ile mahalleliyi dolandırarak kaçan kuyumcu Mehmet Esen (37) ve saklanmasına yardım eden akrabası M.E. (34), İstanbul'da yakalandı. 4,5 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlenen Esen, ifadesinde "Borçlarım vardı, onları ödedim" dedi.
Gaziemir ilçesi Önder Caddesi'nde 10 yıldır kuyumculuk yapan Mehmet Esen, iddiaya göre, alışveriş için dükkanına gelen komşu esnaf ve mahalleliden para aldı ancak çeşitli bahanelerle altınları vermedi. Kendisine güvenenleri oyalayan Esen, 2 Mart'ta dükkanın kepenklerini kapatıp, ortadan kayboldu. Kuyumcuya ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayanlar, dükkanın önünde bir araya geldi.
Mağdurlardan 23'ü, Esen hakkında polise şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis, kuyumcunun, 4,5 milyon liralık haksız kazanç elde ettiğini belirledi.
Ekiplerin çalışması sonucu Mehmet Esen'in, akrabası olan M.E.'nin desteğiyle İstanbul'a kaçtığı belirlendi. İstanbul'da saklandığı evde dün gözaltına alınan Mehmet Esen ile yardım eden akrabası M.E., İzmir'e getirildi. Kuyumcu Esen'in, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki ifadesinde, "Borçlarım vardı, paralarla onları ödedim" dediği öğrenildi.
Mehmet Esen ve akrabası M.E., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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