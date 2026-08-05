Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili seçimi için tarih belli oldu

CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'un tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekilliği için yapılacak seçimin tarihi belli oldu.

Seçimin, 10 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'da yapılacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Etimesgut Belediye'sine 30 Temmuz Perşembe günü şafak operasyonu düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltına alınmıştı.

Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklanmış, 4 kişi hakkında da adli kontrolle serbest bırakılması yönünde karar verilmişti.

İçişleri Bakanlığı, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun görevden uzaklaştırdığını 3 Ağustos tarihinde açıklamıştı.