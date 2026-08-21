Ev alıp satacak milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Zorunlu Deprem Sigortası'nda yeni dönem!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre; Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarının C.4 üncü maddesi değiştirildi.

“Menfaat Sahibinin Değişmesi” başlıklı maddede yapılan düzenlemeyle, sigortalı taşınmazın el değiştirmesiyle Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) sürecinin nasıl işleyeceği yeniden belirlendi.

ARTIK YENİ MÜLK SAHİBİNE DEVİR YAPILAMAYACAK

Taşınmazın devir işlemlerinde, sahibine ait olan DASK poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulaması sona erdi.

KULLANILMAYAN PRİMLER İÇİN İADE KARARI

Yeni düzenlemeyle birlikte, sigortalı olan taşınmazın satışla el değiştirmesi halinde, tapudaki tescil tarihi itibarıyla DASK sözleşmesi sona eriyor. Sona eren poliçeler için kullanılmayan günlere ait ödenmiş primler sigorta sahibine iade edilecek.

Tapu müdürlükleri veya işlemi yapmaya yetkili idareler tarafından, menfaat değişikliği için sonraki menfaat sahibine ait bir Zorunlu Deprem Sigortası sözleşmesi olup olmadığı kontrol edilecek.

15 GÜNLÜK BİLDİRİM ŞARTI

Miras gibi satış dışındaki durumlarda ise, DASK sözleşmesi sonraki menfaat sahibi ile devam edecek. Konutun yeni sahibi, değişikliği, sözleşmenin varlığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde durumu sigorta şirketine bildirecek. İlgili şirket veya acente, bildirimin alınmasından itibaren 24 saat içinde, menfaat değişikliği zeyli içeren poliçeyi sonraki menfaat sahibine vermekle yükümlü olacak.

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları’nda yapılan değişiklik, yayımlandığı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girecek.